Nivel del agua aumentará dramáticamente aunque se reduzcan las emisiones, según estudio

Washington (AFP)

Así como un buque que avanza a toda velocidad no puede detenerse rápidamente, el dramático aumento de los niveles de los océanos continuará aunque el mundo logre llevar a cero la emisión de gases de efecto invernadero para 2030, advirtieron expertos en un estudio publicado el lunes.

Las emisiones entre 2015, cuando el Acuerdo de París sobre el clima fue alcanzado, y 2030 serán suficientes para elevar los niveles en 8 centímetros para 2100, según investigaciones hechas por expertos basados en Alemania.

Aumentarán en 20 centímetros para 2300 en comparación con el periodo de referencia de 1986-2005, según el estudio publicado en la Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En total, se puede esperar que el nivel del mar se incremente en al menos un metro para 2300 en el muy poco probable escenario que los gases de efecto invernadero lleguen a cero en los próximos 11 años.

Y las estimaciones pueden ser conservadoras: científicos respaldados por la ONU ya están prediciendo un aumento en los niveles del agua de entre 26 cm y 77 cm solo para el fin de este siglo.

Un cuarto del total de ese aumento de un metro para 2300 será causado por emisiones de China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e India en los 40 años anteriores, dijeron los autores del informe.

A manera de comparación, los océanos crecieron unos 20 cm en el siglo XX.

El objetivo del estudio, dijo a la AFP su coautor, Alexander Nauels, del Climate Analytics Institute de Berlín, es mostrar que las emisiones actuales tendrán un claro efecto en aumentar los niveles del agua en los próximos 200 años.

"Todos nos enfocamos en el siglo XXI", dijo, advirtiendo que "a veces se puede crear la falsa impresión de que después del siglo XXI no pasará nada más".

En un informe publicado el año pasado, expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dijeron que reducir el aumento del nivel del mar en 10 centímetros salvaría a 10 millones de personas en áreas costeras de quedar expuestas a inundaciones y otros riesgos.

