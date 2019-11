"¡Nueva Constitución!": El grito que se apodera de las protestas en Chile

Más de dos semanas de intensas y nutridas manifestaciones, los chilenos continúan en las calles y aseguran que no cesarán la movilización hasta que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera responda a cada una de las demandas planteadas.

Cambios en el actual sistema de pensiones, rebajas en los precios de los medicamentos y un sistema educativo gratuito y de calidad, son algunas de las peticiones que vienen haciendo los manifestantes en Chile en medio del estallido social que se registra en la nación sudamericana. Pero con el paso de los días una solicitud ha tomado fuerza en la voz ciudadana: un nuevo pacto social incluyente, donde se terminen los privilegios y donde no haya espacio para la desigualdad.

En medio del caos que se ha registrado durante los últimos días en Santiago y otras ciudades del país, el reclamo para que se realice una nueva Constitución se ha convertido en prioridad.

Miles de personas coinciden en que Chile debe vivir un cambio estructural, señalan que la actual Carta Magna no entrega las garantías de acceso a derechos básicos como la salud, ni promueve la equidad. En conversación con France 24, Valentina Salinas, líder estudiantil chilena, aseguró que "debemos tener una nueva Constitución, pues la actual fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet, la cual transgredió todas la opiniones y pensamientos de la población… la Constitución no nos permite tener una educación de calidad, sino que por el contrario tiene una visión mercantilista, donde solo unos pocos pueden anhelar la calidad que todos merecemos".

Informe desde Santiago: siguen las protestas mientras Piñera se niega a renunciar

"Chile despertó y esto no va a parar hasta que tengamos un nuevo pacto social"

Desde la mesa de Unidad Social, donde se agrupan diferentes organizaciones de trabajadores y estudiantes, manifiestan que una Asamblea Constituyente con participación ciudadana de diferentes sectores sociales debe ser el camino para redactar una nueva Carta Magna. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, sostiene que este es un momento histórico para los chilenos, que debe ser aprovechado por el pueblo: "Esto no se resuelve con maquillaje, estamos unidos porque es ahora o nunca, vamos a dar la pelea en todos los terrenos hasta lograr la nueva constitución con dignidad, Chile despertó y esto no va a parar hasta que tengamos un nuevo pacto social donde nuestras voces sean escuchadas".

Desde el Comité de Senadores de Oposición se presentó un proyecto de ley para realizar una primera reforma a la Constitución que faculte al presidente Sebastián Piñera para convocar un plebiscito con el objetivo de cambiar la Carta Fundamental. Los legisladores apuntan a que el llamado que está haciendo la ciudadanía para realizar una Asamblea Constituyente debe ser escuchado.

En la calle – y gústele a quien le guste – la gente ya empezó el proceso de creación de la #NuevaConstitucionParaChile, sin importar la campaña del terror de quienes responden a intereses económicos y no al bien común. Acá algunos temas por los que la #NuevaConstitucion importa. pic.twitter.com/lbgdCP6Ycw Guido Girardi (@guidogirardi) November 2, 2019

"Debemos alcanzar la unidad cuando hay un interés superior como es la demanda ciudadana por tener una nueva Constitución para Chile, es por eso que presentamos este proyecto para que sean los chilenos y chilenas quienes decidan si desean una nueva Constitución y el mecanismo para alcanzarla", aseguró a este medio el senador del Partido Por la Democracia, Guido Girardi.

Sebastián Piñera está dispuesto a hacer cambios estructurales pero llama a la no improvisación

Hasta el momento, el presidente Sebastián Piñera no ha planteado la posibilidad de realizar un cambio a la actual Constitución en Chile, sin embargo, el mandatario no descarta impulsar cambios estructurales que den una salida a la crisis social que padece el país. Tras un encuentro en el hospital de Carabineros, donde permanecen heridos varios uniformados producto de la violencia registrada en las manifestaciones, el jefe de Estado fue enfático en indicar que no es un tema prioritario.

Prioridades del Gobierno,recogiendo demandas ciudadanas son: 1.Resguardar orden público, seg ciudadana y paz social 2.Impulsar con fuerza y urgencia #NuevaAgendaSocial 3.Desarrollar amplio proceso de diálogo y participación ciudadana para q voz de todos los chilenos sea escuchada Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 30, 2019

En esa misma línea el actual ministro de Interior y Seguridad Pública de Chile, Gonzalo Blumel, dijo que en el palacio de La Moneda trabajan para sacar adelante la agenda social planteada por el presidente Sebastián Piñera como respuesta a las manifestaciones. El secretario de estado señaló que hay que actuar de urgencia pero sin equivocaciones. "Puede ser reforma, puede ser nueva Constitución, el Gobierno no ha descartado ninguna fórmula. Pero lo relevante es que en tiempo de crisis no se debe improvisar y el Congreso no debe ni puede renunciar a sus facultades legislativas en materia constitucional", afirmó el funcionario.

El peso de la historia empuja hacia un nuevo pacto social que resalte la voz de la ciudadanía

La Constitución que rige en Chile fue redactada en 1980 durante el régimen militar de Augusto Pinochet. El documento ha sido sometido a al menos 43 modificaciones desde el retorno a la democracia en 1990, sin embargo, los manifestantes chilenos plantean la necesidad de realizar una Constitución nueva que incluya el relato ciudadano y que no sea elaborada exclusivamente por la clase política.

Durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, (2014-2018) se adelantó un proceso constituyente denominado Nueva Constitución, donde a través de diálogos ciudadanos se obtuvo avances sobre un nuevo pacto social para Chile, sin embargo, la propia exmandataria reconoció que este quedó inconcluso.

María Cristina Escudero, profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dijo que "si se posterga indefinidamente el proceso constituyente, peores serán las condiciones para realizarlo ya que habrá más polarización, menos capacidad de llegar a acuerdos y más posibilidades de que un sector termine imponiendo su visión sobre el otro".

Una reciente encuesta elaborada por el Núcleo Milenio en Desarrollo Social, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, indica que el 80 % de los encuestados considera que es necesario elaborar un nuevo pacto social.