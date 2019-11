Calderón, de timonel de la mejor España a los despachos de la NBA

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

José Manuel Calderón, base de la generación dorada del básquetbol español, anunció en la madrugada del martes que colgaba las botas para iniciar una nueva andadura en el seno de la Asociación de Jugadores de la NBA, donde jugó 14 temporadas.

"Empieza un nuevo capítulo en mi vida, que inicio con mucha ilusión. Ha sido un placer compartir estos años de baloncesto con vosotros ¡Muchas gracias!", publicó Calderón en su cuenta oficial de Twitter.

Los mensajes de agradecimiento al jugador campeón del mundo en 2006 con España se han sucedido desde entonces en las redes sociales.

Uno de los bases emblemáticos del baloncesto español puso así fin, a sus 38 años, a una carrera que inició con apenas 13 años cuando entró en la cantera del Tau Vitoria tras salir de su localidad natal de Villanueva de la Serena (Extremadura, oeste de España).

Calderón comenzó su andadura en la liga ACB española en la temporada 1999/2000 en el Lucentum Alicante, cedido por el Tau, antes de pasar por el Fuenlabrada también como cedido, y volver al Tau Vitoria en la temporada 2002/2003.

En el equipo vasco, Calderón fue acumulando minutos hasta acabar imponiéndose en un equipo que abandonaría en 2005 rumbo a la NBA, convirtiéndose en el cuarto español en recalar en el campeonato estadounidense tras Fernando Martín, Pau Gasol y Raúl López.

- Su huella en Estados Unidos -

Tras sus primeras siete temporadas en los Toronto Raptors, Calderón pasó por los Detroits Pistons, Dallas Mavericks, New York Knicks, Los Ángeles Lakers, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers antes de regresar a Detroit en 2019.

En su etapa norteamericana, el base se convirtió en el primer español en jugar un partido de 'play off' en la NBA, fue el jugador con mejor porcentaje de triples en la temporada 2012/2013 y mantiene el récord histórico de porcentaje de lanzamientos de tiros libres en una temporada la liga estadounidense (2008/2009).

Pero, pese a estos logros, "sí que me ha faltado más el anillo porque era mi gran objetivo en la NBA. Tuve la oportunidad cuando jugué la final con los Cavaliers, pero no pudo ser", dijo Calderón en una entrevista con el diario AS.

Pero, si su recorrido en la NBA es impresionante, no ha dejado menor huella su paso por la selección más exitosa de la historia del baloncesto español.

Un año menor que los conocidos como juniors de oro, que encabeza Pau Gasol, Calderón ganó el Europeo juvenil de 1998 donde empezó a despuntar esta generación, pero se perdió por lesión el Mundial juvenil de 1999 que también ganó España, el trampolín definitivo para el grupo.

- Una vitrina a rebosar -

Ya en categoría absoluta ganó el Mundial de 2006 y se colgó tres medallas olímpicas, dos platas, en Pekín-2008 y Londres-2012, y un bronce en Rio de Janeiro-2016.

A ello se añade el oro en el Eurobasket de Lituania-2011, la plata en Suecia-2003 y España-2007, y el bronce en Eslovenia-2013.

"Me quedo con el oro en el Eurobasket de Lituania en 2011 porque no pude estar por lesión en el primero que ganamos, en Polonia en 2009", dijo sobre sus mejores recuerdos con la selección.

Completamente integrado en Estados Unidos, donde vive en Nueva York con su mujer y sus tres hijos, ahora iniciará su nueva etapa como asistente especial del director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA).

"Después de todos estos años como jugador, este nuevo rol completa todas mis aspiraciones en lo referente a una transición en mi carrera", aseguró Calderón en un comunicado facilitado por el organismo. "Será una gran oportunidad para aprender y explorar el otro lado del baloncesto profesional".

