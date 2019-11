NYTimes gana suscriptores pero pierde ganancias por caída de publicidad

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El diario estadounidense The New York Times informó este miércoles que las ganancias de la compañía cayeron en el tercer trimestre, debido a una baja en la facturación por publicidad que contrarrestó las ganancias derivadas del creciente número de suscriptores digitales.

Según el prestigioso periódico, su número de suscriptores totales llega a 4,9 millones, de los cuales más de un millón son abonados de su plan "solo digital". De esos últimos, algo más de un cuarto de millón se incorporaron como nuevos suscriptores en el último trimestre.

Las ganancias netas para ese período cayeron 34% respecto al año anterior hasta 16,4 millones de dólares, mientras que el volumen de negocios aumentó 2,7%, a 429 millones de dólares.

Pero el aumento de la facturación derivada de las suscripciones tuvo como contrapartida una caída de la facturación por publicidad, tanto en la versión impresa como en la digital.

Los ingresos por publicidad bajaron 6,7% con respecto al año anterior, lo que incluye una caída de 7,9% en la versión impresa y 5,4% en la versión digital.

"Como otras empresas editoriales, estamos asistiendo a una continua turbulencia en el espacio publicitario digital", dijo Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de The New York Times Co.

Las acciones de la compañía caían 6,8% en Wall Street en transacciones de primera hora, hasta 29,76 dólares.

