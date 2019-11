Una alta abstención ronda las elecciones generales en España (4/5)

El hartazgo, el descontento y el bloqueo político están entre las razones para varios millones de españoles se inhiban de votar. Los del 10 de noviembre serán los cuartos comicios celebrados en cuatro años.

Muchos ciudadanos se sienten decepcionados o defraudados, otros simplemente no entienden por qué sus políticos no han podido ponerse de acuerdo para gobernar. Es el caso de Celia, de 28 años, que considera ilógico que se repitan unos comicios por los que ya fue a las urnas en abril: "Voté y con ganas, pero me parece absurdo que cinco meses después me pidan lo mismo".

A grandes rasgos, se estima que unos 13 millones de españoles no irán a votar. Mientras algunos encuentran irrisorio que el país celebre su cuarta elección en cuatro años, otros están indignados, teniendo en cuenta el gasto público que acarrean los comicios...

Aunque muchos de ellos han decidido no votar por considerar que su sufragio ya no servirá, lo paradójico es que esa decisión podría inclinar hacia la derecha el curso de los comicios, pues el abstencionismo en el país suele producirse más entre sectores de izquierda por lo que el centroderechista Partido Popular podría ser el beneficiado del amplio descontento popular.