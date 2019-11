Burkina Faso: al menos 37 muertos en un ataque a trabajadores mineros

Una emboscada contra un convoy que transportaba empleados de una empresa minera canadiense dejó un saldo de 37 muertos y 60 heridos en el este de Burkina Faso. Las autoridades investigan si se trató de un ataque yihadista.

Eran las 9 de la noche del miércoles 6 de noviembre, cuando un comando armado atacó a un convoy de empleados de la compañía minera canadiense Semafo, en el este de Burkina Faso.

"Personas armadas no identificadas tendieron una emboscada a un convoy que transportaba trabajadores de la mina de oro Semafo S.A. en el eje Ugaru-Boungou", declaró el gobernador de la región, Saidou Sanou. Las autoridades investigan su pudo tratarse de un ataque yihadista, aunque el grupo aún no ha sido identificado.

Un total de cinco autobuses que transportaban tanto a personal como a proveedores de la empresa fueron atacados. "Un vehículo militar que escoltaba al convoy saltó sobre un artefacto explosivo. Dos autobuses que transportaban a los trabajadores recibieron disparos", indicó una fuente de seguridad anonima a AFP.

Según las autoridades, el número de muertos, que sigue siendo provisional, es de 37, además de 60 heridos y varios desaparecidos. La cifra es la más alta desde el inicio de la violencia yihadista en el país hace cinco años. "Se está llevando a cabo un registro de las Fuerzas de Defensa y Seguridad en la zona", agregó el gobernador.

🇧🇫 En Burkina Faso el ataque a un convoy que transportaba trabajadores de la empresa minera canadiense SEMAFO ha dejado al menos 37 muertos y 60 heridos. pic.twitter.com/Vzvfvwc0ME Andrea Chamorro (@AndreaChamorroG) 6 de noviembre de 2019

Semafo es una empresa minera con sede en Montreal y presente en 17 países del continente africano, entre ellos Burkina Faso, donde opera desde 2002 con dos instalaciones. Ya había sido objeto de dos ataques similares en agosto y diciembre de 2018, en los que murieron 11 personas.

Después de los incidentes del año pasado, que según Semafo fueron el resultado de "bandidos armados", la compañía aumentó sus escoltas y decidió transportar a todos los empleados expatriados en helicóptero entre las minas de Boungou y Uagadugú.

"Por el momento, no tenemos toda la información y no estamos en condiciones de añadir nada al comunicado de esta mañana", respondió la compañía a la agencia Reuters. La empresa también recordó que el sitio de Boungou es seguro y que la explotación no se ve afectada.

Un convoi de la société canadienne #Semafo, en route vers la mine d'or de Boungou, est tombé dans une embuscade mercredi 6 novembre. Attaque non revendiquée pour l'heure, la plus meurtrière en 5 ans de violences djihadistes au #BurkinaFaso. pic.twitter.com/2mUXHqlaJV TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) 7 de noviembre de 2019

En una semana, 95 muertos en el Sahel

Burkina Faso, que antes fue un remanso de paz, ha sufrido una insurgencia local en los últimos tres años, agravada por un estallido de violencia yihadista y de delincuencia, que inicio hace cinco años y se está extendiendo a países de toda la región del Sahel.

El país, que es uno de los más pobres del mundo, tiene dificultades para entrenar, asesorar y preparar adecuadamente a sus fuerzas de seguridad.

Pese a la conformación del G5 Sahel desde 2014, una alianza regional entre Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger cuyo propósito es luchar contra el terrorismo, el ejército no logra detener los ataques mortales.

En un principio, estos ataques se dirigían principalmente contra las fuerzas de defensa y de seguridad, así como a los símbolos del Estado. Hoy, sin embargo, los civiles también terminaron en el blanco de estos grupos.

"Unas 486.000 personas ya se han visto obligadas a abandonar el interior del país, incluidas 267.000 sólo en los últimos tres meses", anunció Andrew Mbogori, portavoz de la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en una conferencia de prensa en Ginebra, y añadió que otras 16.000 han huido de las zonas afectadas hacia países vecinos. Por el momento, el número de muertes desde 2015 se estima en 600.

En solo una semana, la cifra de fallecidos en los ataques yihadistas en Burkina Faso y Mali, país con el que comparte frontera en el norte, es de 95 personas. Precisamente, un ataque contra un puesto militar en Mali el sábado 2 de noviembre dejó 54 víctimas, entre ellas un soldado francés.

Con AFP y Reuters