Roban equipo con fuente radioactiva de Universidad de Ecuador

Quito (AFP)

Un instrumento con una fuente radioactiva potencialmente peligrosa para quien entre en contacto directo con ella fue robado de las instalaciones de la Universidad Salesiana en Quito, anunció este miércoles el ministerio de Energía de Ecuador.

"Fue robado un densímetro nuclear de la Universidad Politécnica Salesiana", informó la cartera en un comunicado aclarando que "el equipo contiene una fuente radioactiva que emite radiación ionizante".

Un vocero de la estatal Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares explicó no obstante a la AFP que la potencia del equipo es suficiente para afectar a quien entre en contacto directo con el mismo, pero no para propagarse a mayor distancia.

El experto recomienda entonces mantener una distancia de 10 metros del dispositivo, que cuenta con un "aislamiento intrínseco (propio, encapsulado)", pero que fue sustraído sin su caja contenedora aislante.

"El mayor peligro sería intentar desarmarlo ya que liberaría dos fuentes radioactivas con que cuenta: una de Cs137 de 10 milicuries y otra de Am/Be de 50 milicuries, muy peligrosas para quien lo intente tocar o quienes queden directamente expuestos", reveló el técnico nuclear.

El ministerio advirtió que "la manipulación de este equipo es perjudicial para el ambiente y la salud, porque al interactuar con el cuerpo humano puede causar muchas enfermedades e inclusive la muerte".

Las autoridades recomendaron a la comunidad de que en caso de mantener contacto con el implemento "no lo use, no lo perfore, no lo manipule" e inmediatamente se comunique con el sistema de emergencias.

El equipo sustraído, que sirve para determinar la densidad relativa de los líquidos, no tiene ningún valor comercial y para trabajar con el mismo se requiere una autorización del ministerio de Energía.

© 2019 AFP