Aldridge arrolla a los Thunder en el triunfo de los Spurs

San Antonio (Estados Unidos) (AFP)

El alero LaMarcus Aldridge fue demasiado para los Oklahoma City Thunder y con 39 puntos guió este jueves en la NBA a sus San Antonio Spurs en una victoria de 121-112 sobre OKC, en uno de los cuatro juegos programados para la jornada.

Aldridge agregó seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que su compañero el también alero DeMarc DeRozan le secundó con 16 tantos, seis capturas y nueve asistencias.

El base Dejounte Murray también aportó al triunfo con 17 cartones y 10 servicios para anotación.

En tanto, por OKC se destacó el alero italiano Danilo Gallinari con 27 puntos, seguido del canadiense Shai Gilgeous-Alexander con 21 tantos y el armador Chris Paul con 19 cartones y cinco asistencias.

- Celtics imponen su ley -

En Charlotte, Jayson Tatum anotó 23 puntos y Kemba Walker obtuvo una victoria en un emotivo regreso a Charlotte cuando los Boston Celtics derrotaron a los anfitriones Hornets 108-87.

Walker tuvo una noche discreta y terminó con 14 puntos y seis asistencias, pero los Celtics ganaron su sexto juego consecutivo.

Walker falló sus primeros seis disparos y no encestó una canasta hasta tres minutos después del tercer cuarto.

Gordon Hayward agregó 20 puntos y 10 rebotes para los Celtics, quienes sacaron provecho y anotaron 17 puntos de 21 pérdidas de balones de Charlotte.

Walker recibió una ovación entusiasta de un minuto de la multitud local después de que los Hornets mostraron un homenaje del jugador en un video que dejó al armador llorando.

El tres veces All-Star jugó ocho temporadas de la NBA en Charlotte y es el máximo anotador de la franquicia.

Walker firmó con los Celtics esta temporada baja después de que el propietario de los Hornets, el ex astro Michael Jordan, eligiera no pagarle un contrato de cinco años y 221 millones de dólares. Pero se fue en buenos términos con la organización y sus fanáticos, y dijo antes del juego que esperaba una respuesta cálida.

"Siempre he interactuado con los fanáticos, siempre he firmado autógrafos y siempre he tomado fotos", dijo Walker antes del juego. "Siempre fui amable con todos, así que no creo que deba haber ninguna reacción negativa".

Miles Bridges totalizó 18 puntos y 10 rebotes para liderar a los Hornets, que tuvieron su racha de tres victorias interrumpida.

El entrenador de los Celtics, Brad Stevens, dijo que el centro Enes Kanter está mejorando de una lesión en la rodilla izquierda, pero que no está listo para regresar.

En otro resultado, los Miami Heat vencieron a los Phoenix Suns con marcador de 124-108.

