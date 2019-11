Furiosos e indignados, mormones entierran a víctimas de ataque en norte de México

Anuncios Lee mas

Rancho La Mora (México) (AFP)

La comunidad mormona de México, en duelo por la masacre de nueve de sus miembros, cinco de los cuales deben ser sepultados este viernes durante el segundo día de funerales, apunta su furia contra una investigación gubernamental que se estanca.

Mormones méxico-estadounidenses criticaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por el escaso progreso para dar con los responsables del atroz asesinato de tres mujeres y seis niños a manos de narcotraficantes en el norte de México.

"No creo que las autoridades puedan hacer justicia, las instituciones están corrompidas hasta la médula; nos dijeron que no llegaron [al lugar de la masacre] porque no tenían gasolina, ese nivel de estupidez" dijo Julián LeBarón, activista y uno de los líderes de la comunidad, al periódico El Universal.

Los restos de Rhonita y sus hijos Howard Jacob, de 12; Krystal, de 10 y las gemelas Titus y Tiana, de ocho meses; fueron trasladados este viernes a Galeana, en el estado de Chihuahua (norte), para ser sepultados, en medio de un ambiente de tristeza, desconcierto y mucha impotencia.

Un día antes, familiares y amigos de la comunidad mormona, provenientes de diversas partes de Estados Unidos, dieron el último adiós a Dawna Langford, una de las tres mujeres fallecidas en el ataque, y a sus dos hijos.

Adrián LeBarón, otro de los líderes y padre de Rhonita Miller, contó que el jueves, en el primero de los funerales, cuestionó a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, por las más de siete horas que tardaron en llegar las fuerzas armadas al lugar del ataque.

"La gobernadora llegó [al funeral] en un helicóptero, pero ese helicóptero no estuvo el día de la masacre. Dijo que 'no tuvieron gasolina'. ¡Absurdo!", señaló LeBarón a la cadena Televisa.

Según las autoridades mexicanas, las víctimas habrían sido confundidas con un grupo rival del cártel La Línea, pero los familiares -que han luchado contra los grupos criminales que se han apoderado de la zona- insisten que se trató de un ataque deliberado.

- Investigación especial -

Las mujeres conducían con sus hijos -en vehículos distintos- por una vía rural entre Sonora y Chihuahua, que bordean con Estados Unidos, cuando fueron masacrados por narcotraficantes.

Adrián LeBarón explicó a la prensa que, según los testimonios de los niños que sobrevivieron a la emboscada, los atacantes acribillaron "sin piedad" a una de las mujeres que descendió de uno de los autos pidiendo clemencia.

El presidente López Obrador dijo este viernes que su gobierno no tiene ningún límite que impida una investigación a fondo en el caso.

"No hay ningún límite, ningún obstáculo, nada que impida que se haga una investigación a fondo porque no hay intereses creados de por medio", dijo el mandatario mexicano durante su habitual conferencia matutina.

López Obrador ha reiterado varias veces esta semana que su gobierno no hará frente a la inseguridad con violencia y que mantendrá su plan de llegar hasta la raíz del problema -la pobreza y desigualdad, según él- sin el uso de la fuerza.

"Consideramos que no debe enfrentarse la violencia con la violencia, esto es lo que ha causado discrepancia", apuntó López Obrador.

-Último adiós-

Los caminos de terracería que conducen del Rancho La Mora a Galeana, y que eran recorridos por la caravana de autos para acudir a los funerales, eran fuertemente resguardado por las fuerzas armadas mexicanas.

La comunidad LeBarón, ubicada en Galeana, Chihuahua, y que es considerada la colonia mormona más grande en México, también recordaba a Christina Langford, otra de las víctimas del ataque.

En un acto heroico, Christina Langford, de 29 años, protegió a su bebé de siete meses durante la emboscada.

Las familia Miller y Langford pertenecen a una comunidad mormona que habita desde hace más de un siglo en Chihuahua, adonde se trasladaron tras ser perseguidos en Estados Unidos por sus tradiciones, en especial la poligamia.

