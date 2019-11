Trump se opone a una supresión "total" de los aranceles aduaneros a China

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente Donald Trump se opuso este viernes a una supresión total de los aranceles que Washington impone a China, rebajando el optimismo de Pekín, que exige un levantamiento de esa medida para firmar un acuerdo que acabe con la guerra comercial entre las dos potencias.

La víspera, Gao Feng, el portavoz del ministerio chino de Comercio, afirmó que China y Estados Unidos habían acordado un levantamiento "por etapas" de los aranceles adicionales que ambos países se aplican desde marzo de 2018, a medida que se avanzara hacia un acuerdo final.

El mandatario no había reaccionado a esas declaraciones hasta este viernes. "China desea obtener una anulación (de los aranceles), no una anulación completa, porque saben que no lo haré", declaró.

Pekín lleva meses pidiendo la supresión de los aranceles adicionales como condición para la firma de un tratado, ya que la guerra de tasas afecta cada vez más a la economía del gigante asiático.

La administración Trump siempre se ha negado a cumplir con esa petición, alegando que los aranceles son una medida de presión para lograr un tratado favorable para Estados Unidos.

Peter Navarro, el intransigente consejero en política comercial de Trump, recordó la postura del gobierno. "No hay acuerdo para retirar los aranceles aduaneros como condición previa para un acuerdo", declaró a la radio NPR.

"La única persona que puede tomar esa decisión es Donald Trump", añadió, calificando el anuncio de Gao Feng de "propaganda" china difundida por la prensa.

- Acuerdo, "pronto" -

El representante estadounidense de Comercio, Robert Lighthizer, y el secretario estadounidense de Tesoro, Steven Mnuchin, que han liderado las negociaciones con China, no han hecho ningún comentario sobre las declaraciones de Gao.

"Si no ha tenido noticias del embajador Robert Lighthizer (...), no es cierto", dijo Navarro sobre el levantamiento de los aranceles.

Pero, en una señal de la confusión que reina en el equipo de Trump, otro asesor económico, Larry Kudlow, declaró a la agencia de noticias financieras Bloomberg: "Si hay un acuerdo comercial de 'fase 1', habrá acuerdos sobre los aranceles y concesiones".

La supresión, aunque sea parcial, de los aranceles adicionales sería un alivio en la estrategia de presión llevada a cabo contra Pekín.

La portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, no habló por su parte de un posible levantamiento de las sanciones. "No puedo decir más sobre las conversaciones con China, pero somos muy muy optimistas sobre el hecho de que lograremos un acuerdo pronto".

Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, iban a firmar a mediados de noviembre un acuerdo preliminar al margen de una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que iba a celebrarse en Chile. Pero la reunión fue cancelada por la crisis social que convulsiona el país sudamericano.

El presidente estadounidense indicó que los dos países estaban eligiendo un nuevo lugar para la firma.

"Será en nuestro país", declaró Trump, que mencionó la posibilidad de firmar en Iowa, un estado muy dependiente del comercio agrícola con China que puede ser clave en las presidenciales del próximo año en Estados Unidos.

Si no es en Iowa, será en una "región agrícola" de Estados Unidos, añadió el presidente.

El acuerdo de "fase 1" que Trump quiere firmar incluye, según él, entre 40.000 y 50.000 millones de dólares en compras de productos agrícolas por China.

Los agricultores estadounidenses, que apoyaron ampliamente a Trump en las elecciones de 2016, fueron las primeras víctimas de la guerra comercial, pero recibieron cuantiosas indemnizaciones por parte de la administración.

Un acuerdo, aunque sea parcial, permitiría tranquilizar a los mercados mundiales y suspender la guerra comercial bilateral que afecta a la economía global.

La ofensiva lanzada por la Casa Blanca contra China busca poner fin a prácticas comerciales que considera "desleales" como las subvenciones estatales o el robo de propiedad intelectual, en un momento en que ambos países se disputan la dominación de las tecnologías del futuro.

