En Irak, la revolución se hace desde los 'Tuk Tuk'

En medio de las protestas por un cambio de Gobierno lideradas por la juventud Iraquí, los propietarios de los 'Tuk’ ‘Tuk', el transporte local, han pasado de ser observadores a convertirse en agentes centrales de las revueltas.

"Tahrir, Tahrir", gritan decenas de jóvenes que conducen los 'Tuk Tuk', esa especie de motos con cabina detrás para transportar pasajeros, que hacen fila frente a la pared de concreto que limita la entrada al área donde se centran las protestas en la capital iraquí. Uno a uno van recogiendo pasajeros que minutos más tarde dejan en la plaza, el corazón de esta especie de República independiente donde la vida está lejos de parecerse a la difícil realidad que viven la mayoría de los iraquíes diariamente.

Cocinas comunales, lavanderías públicas, voluntarios que limpian las calles, centros de salud que ofrecen todo tipo de atención, conciertos de música y hasta servicio de barbería. Y todo gratis. Incluido los 'Tuk Tuks', que se han convertido en uno de los símbolos de este movimiento que los iraquíes llaman su “revolución”.

Pero lo que los hace aún más particular es que estas pequeñas maquinitas –siempre de color amarillo o rojo- van conducidas por hombres jóvenes. en su mayoría, que, al igual que los iraquís que apoyan este movimiento, sienten que el sistema no ha dado respuestas a las necesidades de la población y que solo unos cuantos se han visto beneficiados.

“Han pasado 16 años desde que este nuevo sistema de gobierno está, y nada ha pasado. Lo único que tenemos es aún mayor corrupción”, dice Hassan, de 18 años. Él no conoció la época de la dictadura de Saddam Hussein, pero sí ha crecido siendo testigo de múltiples guerras que han surgido después de la invasión estadounidense. La última contra el Estado Islámico.

“Eso no es excusa para que en este país no haya servicios, tiene que ver cómo era el colegio donde fui. Los baños no funcionaban, los asientos estaban rotos”, cuenta este joven que se considera más afortunado que muchos otros de los jóvenes que están aquí. Al menos él tiene un trabajo.

Los 'Tuk Tuk', desde transporte para manifestantes hasta ambulancias

Pero de igual manera dice que siente que tiene la responsabilidad de ayudar a su gente y a sus amigos, la mayoría de ellos llegados de Sadr City, un suburbio de mayoría chiíta donde estos coche-motos son comunes, pues se adaptan a las calles estrechas y en mal estado.

Sadr es un barrio donde faltan decenas de servicios, pero donde también habitan cientos de miles de jóvenes que llevan años protestando contra el Gobierno. Este barrio también es el feudo del líder religioso Muktada Sadr, que ha apoyado las protestas. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes en la plaza, incluido los conductores, dicen que no tienen partido político. Quieren un Iraq independiente, dicen.

También fue en este barrio donde se construyó una gran resistencia contra la presencia de los estadounidenses después de la invasión, con decenas de ataques. Pero en esta ocasión el rechazo no es solo contra la influencia del Gobierno de Washington en el sistema iraquí, sino también contra Irán. A quien señalan responsable de sostener al Gobierno, entre otras cosas.

"Vengo porque hay mucha gente que está pasando hambre en este país, y no es justo. Somos un país rico con petróleo, pero la gente sufre mucho", explica Mustafa, de 22 años. Este joven que va tapado con una máscara para protegerse de los gases acaba de dejar en un puesto de salud a un hombre que venía intoxicado por los gases. Y es que los 'Tuk Tuk' no solo sirven para llevar de un lado a otro a los revolucionarios que defienden el territorio ganado frente a las fuerzas iraquíes que frecuentemente intentan avanzar para recuperar terreno, con frecuencia hacen también el papel de ambulancias.

Y es que ese pequeño universo de Tahrir también tiene lo que en el argot local llaman "el frente", donde miles de hombres –la mayoría jóvenes- plantan cara a las autoridades para que no intenten acabar con el sueño que se ha despertado entre ellos.

Ya durante el fin de semana anterior, las fuerzas iraquíes lograron retomar el control de muchas de las calles aledañas, incluidos algunos de los puentes que los manifestantes dominaban. Quienes viven en esta plaza desde el pasado 25 de octubre aseguran que las fuerzas llegaron a estar cerca de la plaza, pero al final retrocedieron y levantaron sus límites en la cercanía de otra plazoleta, conocida como Khalami.

A pesar del riesgo que corren, los 'Tuk Tuk' se mantienen firmes en las protestas

Es así como decenas de esos 'Tuk Tuk' también hacen fila para recoger a los manifestantes asfixiados, heridos e incluso muertos, cada vez que hay un contra-ataque de las fuerzas iraquíes. O de las milicias, que son en opinión de muchos, quienes disparan contra ellos.

En el momento de un ataque, especialmente aquellos que incluyen gases que ahogan e intoxican, esos pequeños coches salen disparados por las calles aledañas a dejar sus pasajeros en alguno de los muchos centros de salud ubicados en los alrededores de la plaza.

“Sé las consecuencias que puede tener para mi 'Tuk Tuk', pero tengo que ayudar”, concluye Mustafa. Decenas de estos vehículos han sido quemados y hasta tirados a las aguas del Tigris. Y otros más tienen sus parabrisas destruidos por causa de las explosiones y los gases. Pero a pesar de los peligros, ninguno de sus propietarios parece tener intenciones de dejar la plaza. “Estas protestas son de vida o muerte. Tenemos que lograr cambiar el sistema de Gobierno para que nos den oportunidades”, sentenciaba Ali de 17 años.