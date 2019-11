El nadador chino Sun, ante el TAS y el riesgo de una sanción de ocho años por dopaje

Anuncios Lee mas

Montreux (Suiza) (AFP)

De dos a ocho años suspensión: el nadador chino Sun Yang, estrella en Asia, corre ese riesgo tras su audiencia el viernes ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), por un control antidopaje rocambolesco en el que había destruido su muestra con un martillo.

Tres veces campeón olímpico en Londres-2012 y Rio-2016 y once títulos mundiales entre 2011 y 2019, Sun Yang "estará presente" en la audiencia en Montreux (Suiza) y "está previsto que se exprese", indicó a la AFP Mathhieu Reeb, secretario general del TAS.

Un informe explosivo del comité antidopaje de la FINA (Federación Internacional de Natación), redactado en enero, confirmó que el deportista había destruido en septiembre de 2018 su propia muestra de sangre con un martillo en un control inopinado.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó una apelación ante el TAS después de que la FINA hubiera absuelto a Sun Yang por un vicio de forma, lo que había permitido al nadador, de 27 años, participar en el Mundial de Gwangju, en Corea del Sur, a finales de julio, donde varios rivales manifestaron su descontento por su presencia.

De este modo, el australiano Mack Horton había mostrado ostensiblemente malestar respecto a Sun, que logró el triunfo en el Mundial en 400 metros por cuarta vez consecutiva, rechazando subir al podio para recibir su medalla de plata, y después alejándose para las fotos de recuerdo.

La AMA, que estima que el nadador "rechazó voluntariamente someterse a una toma de sangre", reclama una suspensión que puede ir de dos a ocho años.

- Audiencia pública -

La audiencia, que se abrirá a las 09h00 locales (08h00 GMT) para concluir hacia las 20h30 (19h30 GMT), será excepcional en varios sentidos.

Por segunda vez solamente en la historia del TAS, y "a petición de Sun Yang", precisó el TAS, la audiencia será en efecto pública y abierta a los medios de comunicación, cuando en general los casos son tratados a puerta cerrada.

Además, los debates entre los tres jueces-árbitros y los abogados de Sun, de la FINA y de la AMA, serán retransmitidos en directo en streaming en el sitio internet del TAS, totalmente o en parte.

Para hacer frente a la presencia de muchos medios, el TAS tuvo que dejar su sede de Lausana para instalarse de forma provisional en un gran hotel de Montreux.

La única audiencia pública del TAS hasta ahora fue la de la nadadora irlandesa Michelle Smith de Bruin, en 1999, también por un caso de dopaje.

- Rumores "intolerables" -

A finales de agosto, tras haber ganado dos nuevos títulos en Gwangju, el nadador chino había calificado de "intolerables" los rumores que le rodean desde su control antidopaje.

"La opinión pública, mal informada, desnaturalizó los hechos", se defendió en las redes sociales Sun, héroe para el pueblo chino pero considerado un tramposo por muchos de sus rivales.

Sun había añadido que tenía ganas de dar su versión de los hechos.

"Hay algo que no puedo decir, no puedo hacer pública la verdad. Pero felizmente, las cámaras de vigilancia grabaron todo, si no, no podría defenderme contra acusaciones irresponsables", aseguró.

El viernes, el nadador tendrá toda la jornada para revelar "la verdad" e intentar convencer de su inocencia.

La decisión será hecha pública en una fecha que el TAS no pudo precisar.

Si es suspendido, Sun dispondrá de un último recurso ante el Tribunal Federal suizo, con sede en Lausana.

