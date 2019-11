Jorge Lorenzo, tricampeón mundial de MotoGP, se retira

Anuncios Lee mas

Valencia (España) (AFP)

El piloto español Jorge Lorenzo, tres veces campeón del mundo de MotoGP, anunció este jueves su retirada como profesional tras el Gran Premio de Valencia, última carrera de la temporada, que se disputa este fin de semana.

"Estoy aquí para anunciar que ésta será mi última carrera en MotoGP y que después me retiro como piloto profesional", dijo Lorenzo, de 32 años, en una multitudinaria rueda de prensa en el circuito Ricardo Tormo valenciano.

"Hay cuatro días importantes para la vida de un piloto: cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, después cuando ganas tu primer Mundial, no todos pueden ganar un Mundial, pero otros y yo lo hemos conseguido, y luego cuando anuncias tu retirada", añadió Lorenzo, añadiendo que "ese día ha llegado para mí".

Las lesiones y la mala temporada en su primer año de los dos que firmó con Honda han llevado al tres veces campeón del mundo de MotoGP con Yamaha (2010, 2012, 2015) y dos de 250 cm3 con Aprilia (2006, 2007) a tomar la decisión de retirarse tras 18 temporadas en el mundial de velocidad.

"Los que están conmigo saben lo perfeccionista que soy, la intensidad que siempre he puesto en este deporte, y esa perfección necesita mucha motivación", aseguró el piloto español, añadiendo que "en este punto de mi carrera es imposible mantener la motivación".

Lorenzo hizo un repaso de su recorrido, recordando cómo se subió pronto a una moto con apenas tres años para luego desgranar su recorrido en el mundo de este deporte poniendo por delante cómo su afán de superación fue siempre lo que le impulsó.

Tras sus años en Yamaha, "los mejores de mi carrera, sentí que necesitaba un cambio para mantener un pleno compromiso con mi deporte y por eso pasé a Ducati y aunque los resultados fueron malos, no me rendí y conseguí la victoria en Mugello".

- Una última temporada difícil -

Y es que con la escudería italiana logró tres podios el primer año, antes de su éxito en Italia en junio de 2018, unos días antes de anunciar su pase a Honda para la siguiente temporada.

"Cuando firmé por Honda me aportó otro impulso, el sueño de todo piloto que es ser piloto HRC, desafortunadamente llegaron muy pronto las lesiones, no era capaz de estar en condiciones físicas para ser competitivo".

Lorenzo empezó ya con mal pie en su nueva escudería a la que llegaba tocado desde finales de 2018 tras sus caídas en Aragón y en Tailandia, volviendo a lesionarse en la muñeca al caerse durante un entrenamiento invernal, lo que le impidió hacer una parte de los entrenamientos de pretemporada en Catar.

"Cuando empecé a vislumbrar un poco de luz tuve esa caída tan fea en Montmeló y luego otra muy fea en Assen. Tengo que admitir que tras rodar por la gravilla pensé si esto merecía realmente la pena o no. Llegué a casa, reflexioné y pensé que quería intentarlo nuevamente, pero lo cierto es que a partir de ese momento la montaña se me hizo muy alta", reconoció.

"No quería tomar una decisión precipitada, quería posponerlo al máximo, por eso fui a la gira asiática para ver si podía ganar la motivación, pero no pude recobrar esa motivación y tras el Gran Premio de Malasia comuniqué (al equipo) que no seguiría", concluyó.

