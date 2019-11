La selección de Chile decidió no jugar amistoso ante Perú por la crisis social que vive el país

Los jugadores de la selección chilena decidieron no disputar el partido amistoso ante Perú en Lima programado para el 19 de noviembre, en el marco de la crisis social que vive Chile desde hace ya casi cuatro semanas.

La grave crisis social y política que vive Chile por estos días no ha eximido a sus principales figuras deportivas. La selección nacional de fútbol, que tenía previsto jugar con Perú un amistoso el próximo martes 19 de noviembre en Lima, decidió por unanimidad no jugar debido a esta situación tan seria que atraviesa el país.

El plantel adoptó esta postura tras una reunión realizada en el Complejo Juan Pinto Durán, donde La Roja había comenzado la preparación del amistoso este 13 de noviembre, según informó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) a través de un comunicado.



El seleccionador de Chile, el entrenador colombiano Reinaldo Rueda, un poco contrariado por la situación, liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes quedaron a disposición de sus respectivos clubes.

"Si yo vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir", afirmó el entrenador colombiano en una rueda de prensa. Agregó que para el partido amistoso con Perú no convocó jugadores de la Liga debido al parón que se registra desde el 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social que demanda reformas al Gobierno.

Comunicado oficial sobre el partido de #LaRoja ante Perúhttps://t.co/9gA6jytsFi — Selección Chilena (@LaRoja) November 13, 2019



La crisis social de Chile no es ajena a los jugadores de la selección de fútbol

La situación social del país austral sobrevolaba la concentración ya desde días antes y algunos de los referentes de la selección, como el volante Charles Aranguiz, manifestaron en público su deseo de no jugar el encuentro ante Perú. "El partido no se debería jugar. Lo que está pasando en el país es bastante serio", dijo el futbolista del Bayer Leverkusen a la prensa tras aterrizar en Santiago.

Por su parte, el mediocampista Arturo Vidal, también a su llegada a Santiago, dijo que apoya a la ciudadanía en lo que está demandando, al tiempo que mostró su disposición a jugar por la selección y ganar a Perú si se decidía continuar adelante con el partido. "Estoy con el pueblo, creo que se levantó y está pidiendo lo justo y hay que apoyarlo al máximo. Pero a lo que vengo acá es a jugar por la selección, a tratar de aprovechar este último partido y preparar lo que viene", dijo el jugador del Barcelona.

El futbolista chileno Arturo Vidal participa en un entrenamiento de la selección nacional en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, en Santiago, Chile, el 13 de noviembre de 2019. Elvis González / EFE

Vidal, Aranguiz y otros de los consagrados, como Claudio Bravo o Gary Medel, junto al resto de convocados, llegaron a completar una sesión de entrenamiento esta mañana, tras mantener una charla con Rueda. El plantel hizo ejercicios recreativos con balón durante los 15 minutos que se permitió a los medios de comunicación estar presentes. Pero horas después, se conoció la noticia.

De hecho, Chile tenía programado jugar contra Bolivia en casa el 15 de noviembre, antes del duelo con Perú, pero dicho encuentro fue suspendido también por la crisis que vive el país del altiplano, con la reciente renuncia del presidente Evo Morales. Por eso, La Roja no volverá a jugar sino hasta marzo de 2020 cuando comiencen las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022.

Con Reuters y EFE