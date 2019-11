¿Qué es la whipala, símbolo indígena en Bolivia?

Los manifestantes sostienen banderas de Wiphala durante los enfrentamientos entre partidarios del ex presidente boliviano Evo Morales y miembros de las fuerzas de seguridad, en La Paz, Bolivia, 13 de noviembre de 2019.

Una bandera que representa a las comunidades andinas y elevada a símbolo nacional en la constitución de 2008 se ha vuelto clave en la crisis. El discurso racista y los ataques a la Whipala han elevado las tensiones en Bolivia

No es solo una bandera. La Whipala con sus cuadros y sus siete colores es el emblema de los pueblos indígenas en varios países andinos, pero en Bolivia además ha sido relacionada con el gobierno del presidente Evo Morales. Y no han sido pocas las imágenes de manifestantes de oposición quemando o pisoteando la bandera.



Las imágenes de estos hechos han radicalizado las protestas y evidencian la fractura social tras los sucesos que terminaron con el exilio de Evo Morales en México y los choques. En distintas marchas de rechazo al que califican como “golpe de estado” al primer presidente indígena de Sudamérica, uno de los gritos comunes ha sido: “la Whipala se respeta, carajo”.



En La paz, seguidores del Comité Cívico de Santa Cruz bajaron la bandera de varios lugares de donde era izada junto a la bandera nacional. Unos la patearon y otros la quemaron, en medio de gritos de que esa bandera no los representaba. El 40% de la población boliviana pertenece a un pueblo indígena.

Organizaciones sociales y medios alternativos, continúan mostrando las imágenes del #racismo, el desprecio y la violencia contra los pueblos originarios, generados tras el retiro de la Whipala por parte de los líderes del golpe en los espacios públicos #GolpeDeEstadoBolivia pic.twitter.com/itx4gZPmyB — Larissa Costas (@Larissacostas) November 13, 2019





También se hicieron virales los videos de oficiales de la policía cortando y arrancando la Whipala de sus uniformes.

Policías se graban el corte de la Whipala del Estado Plurinacional, como declaración de guerra antes de salir a buscar a los bolivianos que la lleven. Es la insignia del Golpe de Estado. pic.twitter.com/wVZcNAiv0F — Amanda (@amandaguayaquil) November 11, 2019





Tanto la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, como el líder de derecha del Comité Cívico han pedido, tras las marchas de los indígenas, mantener el respeto a la bandera como un símbolo nacional.



“La Whipala se respeta”



Para los indígenas esas acciones han enardecido los ánimos en su marcha. Tras la asamblea llevada a cabo en El Alto, donde se decidió rechazar el golpe y marchar hacia la paz, los ataques a la bandera fueron tomados como propios.



Escuchen a esta señora de El Alto enojada con los golpistas por quemar la whipala. Desataron el enojo de miles de quechuas, aymaras y guaraníes avivando aún más la oposición a ellos. Cuando el fascismo saca a pasear su odio une a mucha gente en su contra. Bolivia es un ejemplo. pic.twitter.com/EZRhs0I0Ar — bruno sgarzini (@brunosgarzini) November 13, 2019







Felipe Quispe, historiador, dijo a EFE “la wiphala no es de Evo Morales ni del MAS, es nuestro símbolo de los aymaras, quechuas y otras naciones indígenas y originarias. El temblor vendrá desde abajo. Carajo”



La bandera cuadrada multicolor, que se compone de 49 cuadros (7 filas y 7 columnas), es asociada con la herencia indígena de los pueblos de Perú, Ecuador y Bolivia. Y ha sido usada en festivales y halladas en piezas arqueológicas, además fue el símbolo de la resistencia contra los invasores por cientos de años.

Su origen etimológico se encuentra las palabras "Whiphay y Laphaqi" (de la lengua Aymara) que significan "Triunfo" y "Fluir en el viento", respectivamente.



