"Es importante para Colombia", dice Egan Bernal sobre los Juegos 2020

Shanghái (AFP)

"Es importante para el país, la gente, para Colombia", señaló Egan Bernal acerca de su participación en la carrera en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este viernes en Shanghái en una charla con la AFP.

"Es una de las carreras más importantes del mundo y es solo cada cuatro años", subrayó Bernal sobre una prueba que cuenta con un perfil montañoso, lo que potencia sus opciones de medalla.

El último ganador del Tour de Francia reiteró que en las próxima semanas se sentará con su equipo, Ineos, para establecer su programa del curso 2020.

Bernal se refirió a la situación de su compañero, Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour, que en junio sufrió una grave caída en un entrenamiento antes de una etapa del Dauphiné, que le provocó fracturas en la vértebra cervical, en el fémur, en el codo, en la cadera y en las costillas.

"Es algo en lo que nunca quieres pensar cuando estás subido a una bicicleta porque es escalofriante", señaló Bernal.

Esa caída puso en riesgo su futuro como corredor profesional a los 34 años. Pero el ciclista británico, que el viernes pasado pasó pro el quirófano de nuevo para que le retiraran una placa de su cadera, confía en participar en el Tour de Francia y en los Juegos Olímpicos.

"Pero es algo real, es algo real que está en cualquier esquina, en cualquier descenso u otra parte de la carrera, puedes tener un accidente y morir", relató Bernal.

"Es parte de nuestra profesión. Claro que es un gran riesgo, pero es nuestro trabajo", añadió Bernal, que también ha sufrido varios accidentes a lo largo de su carrera.

Froome volvió a subirse a una bicicleta en el Saitama Criterium, hace tres semanas, en una competición de exhibición en la que Bernal también estuvo invitado. El británico únicamente compitió en una contrarreloj por equipos.

"Me sorprendió porque nos había dicho que no estaba muy bien y finalmente su tiempo no estuvo tan lejos. A mí me sorprendió porque solo hace unos meses fue operado y ya estaba en buena forma", dijo Bernal.

"No lo suficiente para ganar el Tour, pero bastante bien. Claro que el año que viene estará mejor", añadió.

