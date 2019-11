El checo Thomas Berdych confirma que se retira

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El tenista checo Thomas Berdych confirmó este sábado su retirada a los 34 años, en una conferencia de prensa en Londres, durante el Masters.

Su padre había prendido la mecha el miércoles en un diario checo, Blesk, y el jugador confirmó la noticia en las redes sociales.

"No sé exactamente el día y la hora (en que tomó la decisión), pero fue muy rápido, tras el US Open de este año", señaló sobre el último Grand Slam, en el que perdió en primera ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby, actual 274º de la ATP, en cuatro sets.

"De verdad, fue la sensación de haber jugado mi último partido oficial. De decir 'OK, se acabó'. Intentas absolutamente todo y no da resultados. Te bates con todas tus fuerzas contra ti mismo, no realmente contra tu adversario", explicó.

"Era capaz de entrenar, prepararme para los torneos, pero juegas tres juegos y el problema regresa", añadió.

Con problemas en la cadera o la espalda, ha jugado muy pocos partidos en 2019. En la actualidad 103º del mundo, el checo se mantuvo en el Top-10 sin interrupción desde julio de 2010 a enero de 2017, alcanzando el cuarto puesto de la clasificación ATP en mayo de 2015.

Nunca conquistó un título de Grand Slam, aunque alcanzó la final de Wimbledon en 2010. En su palmarés figuran 13 títulos ATP, así como dos ensaladeras de plata de la Copa Davis.

Preguntado sobre el mejor momento de su carrera, Berdych eligió aquel Wimbledon-2010, cuando alcanzó la final dejando por el camino a Novak Djokovic y a Roger Federer, antes de caer contra Rafael Nadal.

"Fue un momento muy especial. Aunque perdiera la final, fue muy especial", dijo.

