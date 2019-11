Brad Binder, subcampeón del mundo tras ganar el GP de Valencia de Moto2

Anuncios Lee mas

Valencia (España) (AFP)

El sudafricano Brad Binder (KTM) se aseguró este domingo el subcampeonato del mundo de Moto2 tras imponerse en el Gran Premio de Valencia de la categoría, última prueba de mundial.

Binder se impuso en el circuito Ricardo Tormo de Cheste al suizo Thomas Lüthi (Kalex), que entró segundo, y al español Jorge Navarro (Speed Up).

La victoria asegura a Binder su segundo puesto en el campeonato del mundo de la categoría, que ya tenía ganado el español Álex Márquez antes de la carrera.

En tercer lugar del campeonato del mundo se queda Lüthi, con el que Binder luchó toda la carrera hasta pasarlo en la penúltima vuelta para hacerse con su quinta victoria en las últimas nueve pruebas de la temporada.

"Nuestro ritmo en este final de temporada ha sido increíble", subrayó Binder, afirmando que "es una fantástica manera de acabar en Moto2".

KTM abandona la Moto2 el próximo año para dedicarse a la MotoGP.

La decepción ha sido dura para Lüthi, que volvió a Moto2 desde la MotoGP este año y que finalmente sólo subirá al tercer lugar del podio.

"Lo he intentado hasta el final y aunque la carrera ha sido acortada ha sido muy duro hasta el final. Sopló viento y tenía dificultades con la delantera de la moto. Brad no cometió errores en la última vuelta y no pudo adelantarlo. Estoy un poco decepcionado de perder esta plaza en el campeonato, pero acabar en el podio está bien", declaró el piloto suizo.

La duración de la carrera de Moto2 se redujo de 25 a 16 vueltas debido al retraso que acumuló la carrera anterior de Moto3.

