Manifestaciones en Hong Kong tienen bloqueado el tráfico vehicular

El fuego generado por los manifestantes bloquea el túnel Cross-Harbor, en Hong Kong. Los enfrentamientos con la policía, que intenta abrir de nuevo el paso, han dejado hasta ahora un agente herido por el impacto de una flecha.

Ladrillos, cócteles molotov, arcos con flechas… Los manifestantes en Hong Kong se valen de cualquier recurso para enfrentar la fuerza de las autoridades. Este domingo, una batalla estalló entre ambos lados, luego de que las autoridades intentaran reabrir el túnel Cross-Harbor, uno de los más importantes de la ciudad y que conecta al distrito Kowloon con la isla de Hong Kong.



El fuego no permitió el paso de las tanquetas de la policía, en un intento por reabrir el paso vehicular. Las universidades cercanas al lugar también fueron bloqueadas por algunos manifestantes, que no dudaron en poner barricadas para impedir el paso de los estudiantes y el personal.



Las autoridades trataron de parar las protestas en el túnel con gases lacrimógenos, pero, esto no fue una barrera para que los manifestantes prendieran fuego en varias partes del túnel.



El lugar fue destrozado casi por completo. Las casetas de peaje del sector quedaron incineradas y las fachadas de los edificios cercanos fueron destruidas.



Las barricadas instaladas en cercanías del túnel Cross-Harbor provocaron un caos del tráfico de Hong Kong durante largas horas.

El paraguas de un manifestante se incendia durante los enfrentamientos con la policía frente a la Universidad Politécnica de Hong Kong. Adnan Abidi / Reuters



El lunes 18 de noviembre está previsto que la huelga continúe



Después de las violentas protestas de la noche del sábado, algunos voluntarios fueron al lugar de los enfrentamientos para limpiar las calles. Sin embargo, pasaron pocas horas para que los manifestantes retomaran fuerzas y durante toda la tarde y noche de este domingo siguieron el enfrentamiento con la policía.



Varias barricadas, atrincheradas al interior de recintos universitarios, intentaron ser desmanteladas por las autoridades. Cañones de agua mezclados con tinta azul, para identificar con más facilidad a los activistas, fueron lanzados desde las tanquetas.



“El conflicto será cada vez más grande. En muchas ocasiones nadie escucha nuestras peticiones, o simplemente no quiere escuchar, parece que no quieren comunicarse y no les importa nuestra generación, así que este conflicto aumentará cada vez más”, aseguró un joven que asistió al lugar de los hechos.

Un manifestante arroja un cóctel molotov durante enfrentamientos con la policía, frente a la Universidad Politécnica de Hong Kong. Tyrone Siu / Reuters

Según la policía de Hong Kong, los manifestantes están cada vez más cerca del “terrorismo” y han construido una “fábrica de armamento”. “La policía condena enérgicamente los actos violentos de los manifestantes. Les instamos a que se retiren, y a los ciudadanos a que no se dirijan hacia la zona dado el deterioro de la situación”, dijo el organismo.



A través de las redes sociales, el movimiento social anunció que la huelga continuará mañana. Esta situación provocó que muchas instituciones educativas cerraran sus puertas y dieran fin al semestre escolar antes de tiempo.



Las manifestaciones empezaron en el mes de junio a raíz de un polémico proyecto de ley de extradición que ya fue retirado por el gobierno hongkonés. Sin embargo, el movimiento callejero continuó, para pedir mejora de los mecanismos democráticos de la excolonia británica y una oposición a la injerencia de Beijing.

Con Reuters y EFE