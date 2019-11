Justicia hongkonesa critica la prohibición del porte de máscaras en las manifestaciones

El Tribunal Superior de Justicia de la excolonia británica consideró como "excesiva e inconstitucional" la prohibición del uso de máscaras que el Gobierno local impuso. Según el organismo, la restricción va en contra de la Ley Básica.

Usar máscaras para cubrir el rostro durante una manifestación no debería estar prohibido en Hong Kong. El Tribunal Superior de Justicia del centro financiero asiático determinó que la ley impulsada por el Gobierno para prohibir las máscaras durante las huelgas que iniciaron en junio es anticonstitucional.



Un grupo de 25 políticos prodemócratas se encargó de presentar un recurso contra la normativa, que rige desde el pasado 5 de octubre. La mayoría de diputados considera que las libertades de los ciudadanos están siendo socavadas por parte del Gobierno de Carrie Lam.



La ley de "Regulaciones de Emergencia", que no se aplicaba desde 1967, sirvió de apoyo para ilegalizar el uso de máscaras, al otorgarle poderes más amplios al Gobierno sin tener que pasar por el Legislativo.



Actualmente, portar una máscara durante las manifestaciones es un delito que puede dar hasta un año de prisión y multas de hasta 3.188 dólares (US). Además, la persona que se resista a quitársela podría pagar una pena de seis meses adicionales en la cárcel.



Según el diario 'South China Morning Post', 247 hombres y 120 mujeres han sido detenidos hasta ahora ante la sospecha de que hayan infringido la ley.



El Gobierno pretende obligar a los manifestantes a no portar máscaras, pañuelos o cualquier objeto que esconda su rostro con el fin de acelerar el trabajo de la policía a la hora de realizar detenciones. Aunque la ley aún no ha sido invalidada, una audiencia está prevista para el próximo miércoles 20 de noviembre.

La policía de Hong Kong no descarta usar balas reales contra los manifestantes



A pesar de la prohibición del porte de máscaras durante las protestas, cientos de activistas hacen caso omiso de la normativa.



El fin de semana pasado, la ciudad de Hong Kong vivió una intensa presión, especialmente cerca de la Universidad Politécnica y el túnel Cross-Harbor, ambos lugares bloqueados por las llamas y las trincheras de los manifestantes.



Durante los enfrentamientos, la policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma para hacer retroceder a decenas de personas que intentaron escapar del campus universitario. Horas después, en conferencia de prensa, la Policía aseguró que uno de sus oficiales fue atendido en el hospital después de haber sido herido con una flecha en la pierna.

"Es un arma de muy largo alcance utilizada por los alborotadores. Si tenemos que responder, creo que la única opción es usar armas mortales", dijo el comandante regional de Kowloon West, Cheuk Hau-Yip, en referencia al ataque.



Vista de un incendio en la Universidad Politécnica de Hong Kong (PolyU) durante las manifestaciones. Athit Perawongmetha / Reuters



En junio empezó el movimiento social callejero que, en un primer tiempo pedía la retirada de un polémico proyecto de ley de extradición de presos hongkoneses a China continental. El proyecto no avanzó, sin embargo, las protestas siguieron y ahora exigen una mejora de los mecanismos democráticos de la excolonia británica y una oposición a la injerencia de Beijing.



El estallido en Hong Kong se convirtió en uno de los mayores desafíos para el presidente chino Xi Jinping desde que llegó al poder en 2012.

Con EFE y Reuters