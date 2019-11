Lizzo, Billie Eilish y Rosalía, tres mujeres protagonistas en las nominaciones a los Grammy

La rapera estadounidense Lizzo lidera las nominaciones optando a ocho premios. La siguen Billie Eilish y Lil Nas X, otras jóvenes sensaciones, con seis nominaciones. La española Rosalía irrumpe aspirando a mejor artista nuevo.

Anuncios Lee mas

Los de 2020 están llamados a ser unos Grammy con rostros nuevos. Lizzo y Billie Eilish lideran las nominaciones, mientras que Rosalía entra en los premios anglosajones después de haber levantado tres galardones en la gala de la música latina.



Lizzo y Billie Eilish compiten en las categorías de álbum del año y grabación del año, las más codiciadas con sus discos ‘Cuz I Love You’ y ‘When We All Fal Asleep, Where Do We Go?’. Junto a ellas también aparece Lil Nas X en ambas categorías. El rapero estadounidense opta a seis gramófonos, siendo otro de los principales opcionados.



Estos tres nombres también están nominados en la categoría de mejor artista nuevo, con la española Rosalía que irrumpe en los Grammy como una de las sensaciones de la música internacional. La cantante catalana también opta al mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo con ‘El Mal Querer’.







Con 31 años, Lizzo es la mayor de esta joven camada que dice presente en los premios más prestigiosos de la música en inglés. Rosalía tiene 26 años, Lil Nas X tiene 20. Pero la menor es Billie Eilish, quien a sus 17 años se convierte en la artista más joven en aspirar a los cuatro premios principales: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo.



Tanto Lizzo como Billie Eilish ya saben lo que es tener un número uno. La primera lo hizo con su ‘Truth Hurts’, mientras que la segunda lo alcanzó con ‘Bad Guy’.







Ariana Grande, Lana del Rey y otros grandes nominados

Otros cuatro artistas compiten también en las categorías de álbum del año y grabación del año. Son Ariana Grande, Lana del Rey, Bon Iver y H.E.R. Es la primera, otra de las protagonistas con cinco nominaciones por su disco ‘Thank U, Next’ y el single ‘7 Rings’. A través de Twitter, Grande dijo sentirse “honrada y conmovida” y agradeció a la academia.





crying. moved and honored. thank u @RecordingAcad. — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 20, 2019



En total, son las mujeres las que dominan las principales categorías. De los ochos álbumes nominados al disco del año, cinco son de artistas femeninas. Además, siete de los ocho temas nominados a canción del año son de mujeres.



Entre la cuota latina destaca la presencia de los reggaetoneros J Balvin y Bad Bunny con su álbum conjunto ‘Oasis’. Este trabajo, que no estuvo nominado a los Grammy latinos, opta a mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo. Bad Bunny compite en esta misma lista por su larga duración en solitario ‘X 100pre’.



Maluma, otro cantante de reggaetón, compite en la categoría mejor álbum de pop latino junto a artistas como el español Alejandro Sanz o el puertorriqueño Luis Fonsi.



En este enlace puede encontrar la lista completa de nominados de estos premios que se entregan el 26 de enero.

Con EFE y AP