Bolivia: diputado del MAS advierte que Evo Morales no participará en los próximos comicios

Ni el expresidente Evo Morales, ni el exvicepresidente Álvaro García podrán presentarse a los nuevos comicios que se están tramitando en el Parlamento bajo dos proyectos de ley que están siendo debatidos. Así lo confirmó un diputado del MAS, partido del líder de izquierda.

Henry Cabrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados e integrante del Movimiento Al Socialismo, MAS, aseguró que su partido, que sirvió de plataforma política para Morales los 16 años que estuvo en el poder, “tendrá otro candidato a presidente y otro a vicepresidente" en las próximas elecciones.

El diputado le cerró las puertas al exmandatario para postularse a su cuarto mandato, luego de que el pasado 10 de noviembre presentó su renuncia, junto con García Linera y varios altos funcionarios del MAS tras la “sugerencia” de las fuerzas armadas y el descontento social que estalló en las calles después de los comicios del 20 de octubre en los que Morales salió vencedor en medio de graves denuncias de fraude.

Algunos legisladores del MAS parecen estar dispuestos a seguir adelante sin Morales. Han acordado trabajar con sus oponentes para aprobar una ley que anule las elecciones de octubre y pidieron a los partidarios del expresidente que detuvieran las protestas.

Los partidarios del expresidente de Bolivia Evo Morales se alejan de los ataúdes de las personas que fueron asesinadas durante los recientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Senkata, mientras la policía antidisturbios usa gases lacrimógenos durante una protesta en La Paz, Bolivia, el 21 de noviembre de 2019. Marco Bello / Reuters

"Tenemos que pacificar el país. Quiero pedir públicamente a la población, a los seguidores del Movimiento al Socialismo, que detengan las protestas y piensen en los nuevos líderes de nuestro partido político", dijo Cabrera, miembro principal del MAS a la agencia ‘Reuters’.



Cabrera dijo que el MAS competiría en las próximas elecciones con nuevos candidatos jóvenes y anticipó que su partido no sugeriría nombres para un nuevo órgano electoral. Estas declaraciones se produjeron luego de que su partido y el Gobierno interino presentaron dos proyectos de ley diferentes ante el Parlamento, con el mismo objetivo de hacer un nuevo llamado a las urnas con el fin de aliviar las tensiones y la violencia social. Descontento que se elevó luego de que Evo Morales ganó las pasadas elecciones rodeadas de serias irregularidades, según una auditoria de la OEA.



García Línera dijo que respetaría al próximo presidente si “son elecciones libres y con garantías”



En una entrevista otorgada a la agencia ‘EFE’, el exvicepresidente asilado en México detalló que

"está claro que Evo y Álvaro no vamos a ser candidatos para no generar rechazo de las fuerzas golpistas, pero tenemos derecho a hablar, a opinar, a pensar, a proponer, a apoyar a alguien. Es nuestro derecho constitucional”.



El exvicepresidente aseguró además que dentro del Gobierno interino de Bolivia "están dispuestos a seguir matando bolivianos para que Evo y Álvaro no sean candidatos". Y agregó que "si son elecciones libres, con las garantías constitucionales respetadas, hay que reconocer gane quien gane". Esas fueron sus palabras al ser cuestionado sobre una eventual victoria de la derecha en la Presidencia.



Se espera que las dos cámaras de Congreso boliviano debatan ambas propuestas desde este jueves 21 de noviembre hasta el viernes para así dar luz verde a un nuevo proceso electoral. De momento no hay una fecha establecida para los comicios.



El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pidió a todas las partes involucradas en la actual crisis que se abstengan de la violencia y que los servicios de seguridad del país respeten los derechos de los manifestantes que se movilizan pacíficamente.

Gobierno interino envía “protesta formal” a México por presuntamente permitir que Morales “conspire” contra Áñez



La cancillería de Bolivia presentó una protesta formal México tras la aparición de un video que supuestamente, a interpretación del ministerio de relaciones exteriores, “muestra actividad conspirativa” contra el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez. En dicho material, cuya autenticidad se pone en duda al no estar confirmada por fuentes independientes, se oye supuestamente al expresidente indígena dar ordenes para organizar a cocaleros y bloquear carreteras. Algo que el expresidente, desde México, ha calificado como un montaje.



"Las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político. Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano", criticó la Cancillería en un comunicado.

Comunicado de la Cancillería de Bolivia France 24 en español



Bolivia llora a los muertos de la crisis



La marea de violencia en el país andino vivió su jornada más dolorosa. Cientos de seguidores de Morales marcharon este 21 de noviembre desde El Alto hasta La Paz, cargando sobre sus hombros, en ataúdes, los cuerpos de las personas fallecidas en choques con el ejército y la policía, en un intento por visibilizar las graves consecuencias que la crisis ha dejado.



Según reveló la Defensoría del Pueblo de Bolivia, desde el inició de las protestas a finales de octubre 32 personas han fallecido, incluidas ocho en El Alto producto de balas, de acuerdo a esta institución, 783 han resultado heridas y 55 detenidas. Esta revelación pone bajo lupa al país en materia de violación de derechos humanos en un momento álgido para América Latina, donde las manifestaciones en Chile, Ecuador, Perú y Colombia han evidenciado un abuso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas de estos países.

Una mujer llora junto a un ataúd de una persona que dicen fue asesinada durante enfrentamientos recientes con las fuerzas de seguridad en Senkata, durante una protesta, en La Paz, Bolivia, el 21 de noviembre de 2019. Marco Bello / Reuters



Mientras se hacía el recorrido con los cuerpos de los fallecidos, las fuerzas armadas dispersaron con gases lacrimógenos la caminata fúnebre. Morales aseguró que “el Gobierno de facto de Áñez no respeta a los muertos en sus ataúdes, ni perdona a sus familiares, mujeres y niños que marchaban pacíficamente por el respeto a la vida y a la democracia. Condenamos la violencia que se ejerce contra nuestros hermanos y hermanas”.



Activistas de derechos humanos, alarmados por el aumento de las muertes, han instado al Gobierno de Jeanine Áñez a que revoque un decreto que otorgó al ejército una amplia discreción en el uso de la fuerza, algo que uno de los ministros de Áñez dijo a los medios locales que el Gobierno estaba dispuesto a hacer para promover el diálogo.

