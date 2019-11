Rahm toma el testigo de Ballesteros al ganar la 'Race to Dubai'

Anuncios Lee mas

Dubái (AFP)

El vasco Jon Rahm hizo historia este domingo para el deporte español al hacerse con el primer puesto en la clasificación general del Circuito Europeo (EPGA), algo que ningún otro golfista español ha logrado desde que lo hiciese el fallecido Severiano Ballesteros hace 28 años.

Tras presentar una tarjeta con 68 golpes el último día, Rahm, de 25 años y número 5 del mundo, superó en un final frenético al inglés Tommy Fleetwood por un sólo golpe (que hizo el recorrido en 65 golpes), y al francés Mike Lorenzo-Vera por dos golpes.

Al último torneo de la temporada, cinco golfistas llegaban con posibilidades de ganar la 'Race to Dubai' y finalizar como mejor jugador de la temporada en el circuito europeo: el austriaco Bernd Wiesberger, el irlandés Shane Lowry y el inglés Matthew Fitzpatrick se quedaron pronto sin opciones, por lo que el título quedó en un mano a mano entre Rahm y Fleetwood, que buscaba repetir el éxito conseguido en 2017.

A Rahm no le tembló el pulso en el agónico final y logró embolsarse tres millones de dólares por el primer puesto en el torneo, y otros dos por su liderato en el 'Race to Dubai'.

Rahm, que estaba obligado a quedar por delante de su rival, comenzó el último día al frente de la clasificación empatado con el francés Lorenzo-Vera, ambos con 15 bajo par, pero pronto de desmarcó con cinco birdies en sus primeros siete hoyos, aventajando en seis golpes a su primer perseguidor.

Pero el español falló en los dos siguientes y la emoción regresó a la pista de Emiratos Árabes.

- Mano a mano con Fleetwood -

Sin embargo, en el último sacó su gen ganador para acabar con un golpe menos de Fleetwood.

Rahm sucede en el palmarés al italiano Francesco Molinari, ganador de la 'Race' en 2019, y se convierte en el segundo español en ganar el título, después del legendario Severiano Ballesteros (1976, 1977, 1978, 1986, 1988 y 1991).

"He pensado en él toda la semana. He pensado en las últimas dos horas. He pensado en él nada más convertir el último putt. Pero aún no lo tengo procesado en el cerebro", declaró sobre el legendario jugador.

"'Seve' ha sido un ídolo para todos nosotros, como también lo son Sergio (García), 'Olly' (José María Olazabal) y otros grandes jugadores españoles y pensar que pongo mi nombre ahí antes que ellos es difícil de creer", declaró un emocionado Rahm.

Rahm, que el lunes ascenderá al tercer puesto del ránking mundial, destacó que la importancia de la 'Race' es que "refleja un gran año, no sólo una buena semana".

Sergio García, también acabó entre los diez primeros (6º), con 278 golpes, nueve más que el ganador.

El número dos del mundo, el norirlandés Rory McIlroy finalizó el día con una decepcionante tarjeta de 73, pero le sirvió para ocupar el cuarto puesto.

