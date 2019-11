Michael Bloomberg, el filántropo y multimillonario que busca derrotar a Trump

Bloomberg posee una fortuna de alrededor de 54.000 millones de dólares. Es considerado un importante activista contra el cambio climático y anunció que financiará personalmente su campaña.

Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, anunció oficialmente su candidatura a las primarias del partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

En un comunicado difundido en la web de su campaña aseguró que se postula "para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos. No podemos permitirnos cuatro años más de acciones temerarias y poco éticas del presidente Trump".

Asimismo, resaltó que si Trump vuelve a ganar un periodo presidencial, "puede que nunca podamos recuperarnos del daño" y añadió que "como candidato, formaré una coalición amplia y diversa de estadounidenses para ganar. Y como presidente, tengo las capacidades para arreglar lo que está roto en nuestra gran nación. Y hay muchas cosas rotas".

El texto indica que el millonario financiará personalmente su campaña, como ya lo hizo las veces que se presentó a la contienda para ser alcalde de Nueva York, por lo que no aceptará ninguna donación.

¿Quién es Michael Bloomberg?

Michael Bloomberg tiene 77 años y ha hecho parte tanto del partido Republicano como del Demócrata. Para la Alcaldía de Nueva York en 2001 se presentó como republicano, movimiento en el que militó hasta 2007. Posteriormente, fue aspirante independiente. En octubre de 2018, se inscribió a las filas demócratas.

Nació el 14 de febrero de 1942 en Boston, Massachussetts. Cuando aún era alcalde, ya se escuchaban rumores de su intención de aspirar a la Presidencia, sin embargo, en 2008 se inclinó por darle su apoyo a Barack Obama. Posteriormente, en 2012 aclaró que no se presentaría a la contienda.

Bloomberg posee una fortuna de alrededor de 54.000 millones de dólares según la revista Forbes. Su patrimonio lo ubica como el noveno hombre más rico del mundo y el octavo en Estados Unidos. Es fundador de la agencia de información económica Bloomberg LP, que fundó en 1981 y actualmente es considerada una de las más fuertes en su campo.

Antes de lanzar su candidatura, el pasado 15 de noviembre inició una campaña digital de unos 100 millones de dólares contra al presidente Trump en los estados de Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, territorios considerados complejos en las elecciones de 2020.



Su programa de Gobierno incluye una lucha contra una economía "inclinada en contra de la mayoría de los ciudadanos", un cambio del sistema de salud por considerarlo "demasiado costoso" e insuficiente en materia de cobertura y una batalla contra "la violencia con armas de fuego". Asimismo, contempla una modificación al sistema migratorio, que ha calificado de "cruel y disfuncional" y hacer frente a la crisis climática.

Bloomberg es recordado por ser el alcalde (2002-2013) que sacó a Nueva York de la difícil situación que dejaron los atentados de 2001 y por reducir los índices de violencia a niveles mínimos.

No obstante, también tiene una mancha en su expediente pues durante su Administración se implementó la política de inspeccionar a peatones, lo que afectó a muchos latinos y afroamericanos. El fin de semana pasado, pidió perdón por esa normativa.

Hace algunas semanas, antes de presentar oficialmente su candidatura, dijo que pensaba que los actuales precandidatos demócratas no dan la talla para derrotar a Trump, lo que lo habría impulsado a tomar finalmente la decisión de entrar al ruedo. El Presidente ha tenido comentarios despectivos hacia el exalcalde de Nueva York, al que se refirió como "el pequeño Mike", un hombre que "no tiene la magia" suficiente para lograr resultados positivos en un eventual frente a frente. El líder de la Casa Blanca auguró que Bloomberg fracasaría y que lo único que logrará será "hacerle daño a Biden". Según Trump, no hay nadie contra quien le gustaría competir más, en la recta final de 2020, que contra Bloomberg.

Dentro de la contienda demócrata, la llegada de Bloomberg podría crear tensiones. Dos de los contendores más visibles, los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, tienen entre sus planes de gobierno imponer fuertes impuestos, justamente, a multimillonarios con él.

