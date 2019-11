Real Madrid y París Saint-Germain empataron 2-2 en un vibrante partido

Los merengues fueron superiores en el trámite del juego, pero el club parisino reaccionó en el tramo final para salvar su invicto y asegurar el primer lugar del grupo A en la UEFA Champions League.

En la primera jornada de la penúltima fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el partido más atractivo entre el Real Madrid y el París Saint-Germain terminó empatado 2-2 en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española.

Aunque el duelo perdió algo de interés en la previa debido a que el París Saint-Germain llegó clasificado a esta fecha y el Real Madrid avanzó de ronda sin jugar gracias al empate 1-1 entre Galatasaray y Brujas que jugaron antes en Estambul, los dos equipos no decepcionaron y brindaron un gran espectáculo.

Los dueños de casa mostraron una de sus mejores versiones en lo que va corrido de la temporada. El entrenador Zinedine Zidane le apostó a Isco en el mediocampo y acertó, pues el equipo mostró muy buen fútbol contra los dirigidos por Thomas Tuchel que llegaban como líderes con la valla invicta y habían ganado en la ida por un contundente 3-0.

El Real Madrid mostró su mejor versión de la temporada ante el París Saint-Germain

Aunque el PSG tuvo un gran inicio gracias a la explosividad y talento de Kylian Mbappé, el Madrid se fue arriba en el marcador a los 17 minutos de juego con un gol de Karim Benzema, tras una gran jugada iniciada por el belga Eden Hazard, que más tarde se iría lesionado del partido, continuada por el uruguayo Federico Valverde y después por Dani Carvajal, que le metió un centro a Isco cuyo remate rebotó en el poste. Benzema quedó solo frente al arco y empubjó el balón al fondo de la red para vencer a Keylor Navas, que volvió al Bernabéu para enfrentar a su antiguo club.

Después vino un aluvión de opciones para el Madrid, que estuvo cerca de aumentar su ventaja. Sin embargo, en su mejor ocasión sobre el final del primer tiempo, Mauro Icardi fue derribado dentro del área por el arquero belga Thibaut Courtois. El árbitro sancionó falta fuera del área y expulsó al golero, pero luego fue asistido por el VAR y reversó su decisión al señalar una supuesta falta de Gueye sobre Marcelo en el inicio de la jugada. Esto fue protestado esfusivamente por todos los jugadores y el banquillo del club parisino.

Thibaut Courtois del Real Madrid comete falta sobre Mauro Icardi del París Saint-Germain en el duelo que terminó empatado 2-2 en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España, el 26 de noviembre de 2019. Susana Vera / Reuters

En la etapa complementaria, Tuchel mandó a Neymar al terreno de juego. Nada tenía que perder el PSG y su técnico arriesgó. El brasileño apenas participó, lejos de su zona de influencia. Nuevamente el Madrid dominó a placer y finalmente, llegó el segundo tanto merengue gracias a un cabezazo de Benzema, que recibió un centro de Marcelo desde la banda izquierda.

Todo parecía sentenciado, pero el París Saint-Germain reaccionó de inmediato. Tras un centro al área de Meunier desde la banda derecha, Raphael Varane no se comunicó con Courtois y terminó desviando el balón para que le quedara a Mbappé que definió sin inconvenientes con el arco vacío para poner el 2-1. Tan solo dos minutos después, el brasileño Bernat metió otro centro que Pablo Sarabia, un canterano del Real Madrid, definió con una precisión quirúrgica para vencer a Courtois e igualar el partido en un abrir y cerrar de ojos.

A partir de allí, los últimos minutos se tornaron dramáticos, con opciones para ambos, pero el Madrid estuvo más cerca con una oportunidad que dilapidó Rodrygo y un tiro libre del galés Gareth Bale que estrelló el balón contra el poste del arco defendido por Navas. Con este resultado, el París Saint-Germain aseguró ser primero del grupo A, mientras que el Real Madrid recuperó la confianza y demostró por qué viene creciendo semana tras semana en su nivel de juego.

La Juventus, el Bayern Múnich y el Manchester City aseguraro ser primeros de grupo, mientras que el Tottenham avanzó en el debut de José Mourinho

En otros resultados de la jornada, la Juventus venció al Atlético Madrid con un golazo de Paulo Dybala y aseguró el primer lugar del grupo D, mientras que los colchoneros están obligados ahora a ganar en la última jornada debido a que el Bayer Leverkusen venció 2-0 a domicilio al Lokomotiv en Moscú.

En el grupo B, el Tottenham remontó un 0-2 adverso y se impuso 4-2 sobre Olympiacos en el nuevo White Hart Lane, en el regreso de José Mourinho a la Champions League, y clasificó a octavos de final, por detrás del Bayern Múnich que aseguró el primer lugar de esta zona gracias a su goleada 6-0 sobre Estrella Roja de Belgrado, con póker incluido de Robert Lewandowski, que ha tenido un inicio de temporada fenomenal.

Manchester City también ganó el grupo C gracias a su empate 1-1 en casa con Shakhtar Donetsk. El club ucraniano está forzado ahora a ganar en casa al Atalanta, que obtuvo su primera victoria en casa ante el Dinamo Zagreb por 2-0, en la última jornada para definir al último clasificado. El Dinamo Zagreb tiene opciones también, pero deberá vencer al Manchester City en la capital croata.

Este miércoles se completará la quinta fecha con los duelos Liverpool vs. Napoli y Genk vs. Red Bull de Salzburgo, en el grupo E; Barcelona vs. Borussia Dortmund y Slavia Praga vs. Inter de Milán, en el grupo F; Leipzig vs. Benfica y Zenit vs. Olympique de Lyon, en el G, y Valencia vs. Chelsea y Lille vs. Ajax, en el grupo H.

