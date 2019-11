Eurocámara aprobó la Comisión Europea de Ursula von der Leyen

La conservadora alemana será la primera mujer al frente del organismo de control de la Unión Europea. Es cercana a Angela Merkel y tiene la lucha contra el cambio climático como bandera.

El Parlamento Europeo aprobó la conformación de la nueva Comisión Europea, que estará al frente del bloque comunitario hasta el 31 de octubre de 2024. A su cabeza estará una mujer, algo inédito en el organismo que controla la Unión Europea. Se llama Ursula von der Leyen, que este miércoles 27 de noviembre superó su última prueba en la Eurocámara.

El hemiciclo reunido en Estrasburgo la respaldó con 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. Es una votación que despeja el camino para que la conservadora alemana asuma el cargo el 1 de diciembre.

El español Josep Borrell, como jefe de la diplomacia y la danesa Margrethe Vestager, como vicepresidenta ejecutiva de la Era Digital y Competencia, son dos de sus fichas fuertes.



Ursula von der Leyen, de 61 años, comenzará así a trabajar con un mes de retraso porque el Parlamento rechazó anteriormente a tres de sus comisarios que tuvieron que ser renombrados y forzaron la demora.



"Les pido su apoyo para darle a Europa un nuevo comienzo", afirmó Ursula en su discurso ante el Parlamento intercambiando entre alemán, francés e inglés. "No tenemos ningún momento más para desperdiciar en el cambio climático", expresó la nueva presidenta de la Comisión Europea, que defiende un Pacto Verde Europeo y llevarlo a cabo en cien días.

Una apuesta ambiciosa por el clima que levanta asperezas



Ursula von der Leyen tiene el objetivo de reducir las emisiones de carbono al menos a la mitad para el 2030, respecto a los niveles de 1990; un amplio margen por encima del 40% acordado actualmente. Además, aspira que en algún momento esa reducción de emisiones pueda llegar al 55%.



Esta última propuesta levanta asperezas. Sus críticos denuncian que ese margen del 55% sería un lastre para las industrias mientras que los ambientalistas exigen un esfuerzo mayor y piden que la merma llegue incluso hasta el 70% en 2030.



Otra medida que hace parte del Pacto Verde Europeo es un arancel de carbono sobre aquellas empresas que aterricen en la Unión Europea. La nueva Comisión también tiene previsto implementar un Fondo de Transición Justo que responde a las quejas de algunos países del Este que demandan fondos para su conversión a energías limpias desde los combustibles fósiles.

Una paridad en la Comisión Europea, otro objetivo a largo plazo



Aunque en un principio Ursula von der Leyen había prometido conformar un equipo de comisarios completamente paritario, finalmente configuró una Comisión con 12 mujeres y 15 hombres, además del cargo de la alemana como presidenta.



Datos clave de la nueva Comisión:



♀ 12 mujeres

♂ 15 hombres

🧑 29 años

🧓 72 años

🏛 18 ministros



18 ministros

Aunque no es el objetivo inicial, estos números suponen la cifra más alta de paridad en la historia de este organismo. Pero Von der Leyen confía en que para el final de su mandato pueda conseguir esa paridad no solo en la Comisión sino en todos los puestos de control.



Cada comisario ejerce una cartera como si se trata de un ministerio y cada miembro de la Unión Europea tiene una plaza. Es decir, serían 28 comisarios pero el primer ministro británico Boris Johnson decidió no nombrar al suyo mientras su país se prepara para unas elecciones el 12 de diciembre.

