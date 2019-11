El centroderechista Luis Lacalle Pou se proclama nuevo presidente de Uruguay

Los resultados preliminares del segundo escrutinio realizado por la Corte Electoral dan como vencedor de la segunda vuelta presidencial al candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Su rival, el oficialista Daniel Martínez aceptó la derrota.

La oposición en Uruguay celebra la victoria. Regresarán al poder tras 15 años de gobiernos de izquierda. Sobre las 12:00, hora local, llegaron a la Corte Electoral los informes de seis provincias del país "que habían cerrado sus votos observados (los de las personas que votaron en una mesa diferente a la suya con motivos justificados), lo que permitió que Luis Lacalle Pou se confirmara como presidente electo", fueron las palabras de Fernando Vergara, secretario de la Junta electoral de Montevideo, con la que el Partido Nacional celebró su victoria.

Vergara explicó que "por más votos que vinieran ahora para Martínez" este ya no podrá alcanzar los resultados de Lacalle Pou. No obstante, por el momento, el vicepresidente de la entidad electoral, Wilfredo Penco, indicó que el organismo no proclamará al candidato hasta que se haya abierto la hasta la "última urna". No obstante, el partido de Lacalle Pou, ya empezó a celebrar su victoria en las redes sociales:

Martínez, por su parte, candidato por el oficialista Frente Amplio, reconoció la victoria de su adversario y aseguró que buscará reunirse el viernes 29 de noviembre con él:

"La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto", dijo Martínez en su cuenta de Twitter.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de octubre, el dirigente del Partido Nacional, logró el 30% de los votos frente el 39% del apoyo conseguido por el Frente Amplio. Sin embargo, un rápido giro de timón en la campaña de Lacalle Pou, que aglutinó en su figura a todos los sectores de derecha, incluso los más conservadores, consiguió darle la vuelta a los comicios para amasar la victoria.

Luis Lacalle Pou, el centroderechista que pone fin a tres gobiernos de izquierda

Luis Lacalle Pou, de 46 años que asumirá la nueva jefatura del Estado uruguayo ha sido legislador en la Cámara Baja (2000-2015) y en el Senado (2015-2019). Inició su carrera como congresista a la los 20 años en reemplazo de su madre, Julia Pou, y no la ha abandonado hasta la fecha.

Forma parte de una familia de tradición política: su padre, Luis Alberto de Lacalle, fue presidente del país entre los años 1990 y 1995, este veterano de la política del país ha sido tachado en repetidas ocasiones de estar detrás de presuntos casos de corrupción y privatizaciones fallidas. También es bisnieto del histórico dirigente del Partido Nacional, Luis Alberto de Herrera.

En 2014 alcanzó a llegar a la segunda vuelta de las presidenciales, pero fue derrotado por Tabaré Vázquez. Sin embargo, los años de trabajo parecen haber dado frutos. La imagen que se ha labrado Luis Lacalle Pou es la de un infatigable trabajador, un excelente orador y un gran conocedor del aparato legislativo, esto junto al poyo de los otros sectores de derecha, que fueron claves para convencer a la mayoría de votantes.

Imagen sin fecha que muestra al candidato a la presidencia de Uruguay, Luis Lacalle Pou por Partido Nacional durante un acto de campaña. Cortesía @LuisLacallePou

A lo largo de este 28 de noviembre, Lacalle Pou ha mantenido diversas reuniones en la sede de su partido en Montevideo en aras de definir los integrantes de su gabinete. Como fórmula vicepresidencial, será la excongresista Beatriz Argimón, un peso pesado del Partido Nacional, quien acompañará al nuevo presidente.

Aunque se espera que en el transcurso de los próximos 15 días el presidente electo anuncie su gabinete, ya es sabido que a este prevé incorporar a dirigentes de otros partidos, como es el caso del excandidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, quien se unió a él en segunda vuelta en aras de frenar al Frente Amplio.

Por el momento, el Gobierno del presidente saliente ya ha anunciado haber puesto en marcha los mecanismos de transición. Con Vázquez se cierra un ciclo de 15 años de Gobierno de izquierdas que da paso al retorno de una derecha aglutinada en la figura de Lacalle Pou.

