Colombia: investigación sobre una noche de violencia policial en el barrio Policarpa de Bogotá

Varios policías golpearon personas, rompieron vidrios y dispararon en las calles del barrio Policarpa, en Bogotá, en la noche del 21 de noviembre, día de paro nacional. Es lo que muestran varios videos aficionados, que coinciden con numerosos testimonios. Una semana después de los hechos, los habitantes siguen preguntándose por qué la policía actuó de forma tan violenta en su barrio.

Hace una semana que los colombianos empezaron a salir a las calles, todos los días, para protestar contra el llamado "paquetazo" del presidente Iván Duque. Luego empezaron a denunciar también el exceso de fuerza que las autoridades han utilizado para disolver las marchas desde su inicio.

Uno de los lugares donde la represión ha sido fuerte es el barrio Policarpa, en el sur del centro de Bogotá. Específicamente el 21 de noviembre, en la noche, como lo notaron muchos habitantes entrevistados por la redacción de Los Observadores de France 24.

Según varios habitantes, varios vándalos destruyeron la principal estación de autobús del barrio, instalaron barreras e incendiaron contenedores de basuras. De acuerdo con sus testimonios, los policías pasaron varias veces en motos al lado de la estación, pero no se detuvieron.

Indignante lo que ocurre en estos momentos en el Centro de Bogotá. Estación Policarpa #ParoNacional pic.twitter.com/aTXoox1Suw — CamilaEstefany (@CamiioChan) November 22, 2019

La principal estación de autobús del barrio fue destruida por personas encapuchadas (geolocalización acá).

Violencias dirigidas hacia personas y bienes materiales

Luego, alrededor de las 20:30 - 21:00, muchos policías llegaron al barrio. Corrieron tras los vándalos, pero también empezaron a golpear varios habitantes, mientras que algunos de ellos solamente estaban protestando de forma pacífica, haciendo cacerolazos. Además tiraron gases lacrimógenos.

Luego, al llegar a la 10ma en sentido sur, el panorama cambió. Las expresiones de los rostros de las personas pasaron de emoción a tristeza e impotencia: todos veían cómo quedó de destruida la estación Policarpa de TransMilenio pic.twitter.com/jp5q9Lovur — Carlos Escobar (@carlosobrevive) November 22, 2019

En este video, grabado cerca de la principal estación de autobús del barrio, los habitantes protestan de forma pacífica y gritan: "¡Sin violencia!"

"Ya no puedo caminar derecho desde que fui golpeado"



Alex Cubides Narváez, un comerciante independiente de 32 años, fue golpeado por la policía mientras estaba de regreso a su casa. Una semana después, aún no se ha recuperado.



"Perdí la memoria después de esa noche, entonces no me acuerdo bien de lo que ocurrió. Pero varias personas me vieron y dijeron que los policías me golpearon en la cabeza con bolillos, varias veces, y en otras partes del cuerpo también".

IMÁGENES FUERTES:

En este video, enviado a nuestra redacción por un ciudadano, primero se puede ver a Alex Cubides Narváez en el suelo (geolocalización acá). Luego se levanta y cruza la calle, con la cabeza sangrienta, para encontrarse con otros habitantes que intentan ayudarle. Una mujer dice: "¡Mira lo que hizo la policía!"

Alex Cubides Narváez continúa:



"Mi hermano y un amigo me llevaron al hospital Santa Clara. Mi hermano me contó que estaba muy alterado: estaba gritando cosas, etc. Me hicieron un examen cerebral, una radiografía del brazo, porque quedó casi roto, puntos de sutura en la cabeza… Nos quedamos allá hasta las 3:00 o 4:00 de la mañana.



El día siguiente empecé a recuperar la memoria poco a poco, hablando con mi hermano. Pero no me acuerdo de todo todavía, estoy recuperando aún. Casi no salí de mi casa desde la semana pasada. No fue posible trabajar tampoco. Varias cosas me preocupan ahora: por ejemplo, ya no puedo caminar derecho. Además, el martes, hice una compra, la persona me dio el cambio pero le pedí el cambio de nuevo, mientras lo tenía en la mano.



Voy a volver a hospital para hacer otro examen cerebral pronto, y estoy en proceso de hacer una denuncia".



"Mi primo de 15 años fue golpeado en la cabeza por un policía, que rompió los vidrios de un carro después"

Juan también fue golpeado, así como tres personas de su familia, por la policía. Luego rompieron los vidrios de un carro que estaba estacionado en la calle, frente a su garaje. Juan no quiso que comuniquemos su apellido por razones de seguridad.

"En la esquina vimos personas que estaban corriendo y también policías. Entonces mi tío me dijo de cerrar la puerta de nuestro garaje. Pero parece que los policías pensaron que algunos vándalos se habían metido. Entonces empujaron la puerta y un policía se metió adentro para sacarme y golpearme con un bolillo.



Mis dos tíos y mi primo -que tiene 15 años- preguntaron: '¿Por qué le pegan?'. Entonces empezaron a golpearlos también. Mi primo fue golpeado en la cabeza por un policía que rompió después los vidrios del carro azul que estábamos arreglando. Luego otro policía intentó romper el otro carro que teníamos, el negro.



Uno de mis tíos dijo a un policía que iba a denunciarlo. Pero lo amenazó, diciendo: '¡Sé donde vives!'. Un policía también empujó mi tía cuando llegó porque quería sacar una foto de su placa.



Luego fuimos a hacer una denuncia el 23 de noviembre". (Nuestra redacción tuvo la posibilidad de consultar esta denuncia, NDLR.)



El testimonio de Juan coincide con varias imágenes:

En este video, grabado desde el garaje de Juan, se puede oír a un hombre que dice de cerrar la puerta, en el momento en el cual se ve personas que están corriendo y policías atrás (geolocalización acá).

#Denuncia #ACAB En la localidad de Antonio Nariño, barrio policarpa La policía agredio a los habitantes por que se... Publiée par Colectivo A La Carga sur Jeudi 21 novembre 2019

Este otro video -grabado por vecinos que viven un poco más lejos- muestra personas que están corriendo, seguidas por policías, así como dos carros un poco más lejos (geolocalización acá). Luego, los policías se dirigen hacia los carros y una mujer grita: “Los policías están rompiendo las ventanas de las casas y las ventanas de los carros” (0’48). No es posible distinguirlo claramente, pero se pueden oír golpes y vidrios quebrados. Al final del video, se puede oír también: “Le pegaron a la gente que estaba allá” (1’47).

Además de los carros, los policías rompieron los vidrios de algunas casas en el barrio. Por ejemplo, en el video más abajo, se ve al menos a tres policías que golpean los vidrios de una casa con bolillos (a partir de 1’30), donde al parecer varias personas se refugiaron. Luego se puede oír vidrios que están siendo quebrados, así como personas que gritan y los insultan.

Publiée par alejandro zapata villalobos sur Jeudi 21 novembre 2019

Los policías rompieron los vidrios de esta casa (geolocalización acá). Dos otros videos muestran exactamente lo mismo, a partir de 0’45 acá y de 0’19 acá.

Actos de intimidación, con armas

Además de las violencias físicas, los policías también intimidaron a los habitantes del barrio utilizando armas, como lo cuenta Lobsang Parram, sociólogo de la Universidad Nacional:

“Alrededor de la 1:00 a.m. estaba en mi casa y nos amenazaron: pasaban en motos y mostraban las armas, apuntando hacia las ventanas donde había gente asomada. Parece que querían que la gente tuviera miedo de salir”.

Del mismo modo, los policías dispararon en la calle, como se puede ver en este video.

Los policías disparando en las calles del barrio (geolocalización acá).

"Es un barrio estigmatizado"

Una semana después de los hechos, los habitantes todavía no entienden por qué la policía actuó de forma tan violenta. Algunos de ellos denuncian una "estrategia del miedo" para que no salgan a las calles a protestar. Sin embargo, otros habitantes piensan también que esta represión podría tener que ver con la imagen del barrio, que tradicionalmente ha sido rebelde, como lo explica Jhoan Pinto Castro.

"No es un barrio convencional. Fue tomado por gente desplazada del campo, por invasión, en los años 1950. En un barrio que tiene una historia de luchas sociales, entonces es estigmatizado. Entonces quizás los policías recibieron una orden específica con respecto al barrio, debido a la percepción que pueden tener de la gente que vive acá".

Nuestra redacción contactó la Policía colombiana, pero no ha recibido ninguna respuesta todavía. La publicaremos si la recibimos.

Artículo escrito por Chloé Lauvergnier (@clauvergnier).