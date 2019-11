La ONU alerta sobre un aumento de la pobreza en América Latina

La CEPAL resaltó en un informe los rezagos de las políticas latinoamericanas que impiden revertir las tendencias de pobreza y frenan el desarrollo regional. La entidad percibe un estancamiento de los Estados en materia de gasto social, al tiempo que admite que la gestión para las migraciones les constituye un desafío.

Anuncios Lee mas

América Latina requiere de una reestructuración, según la ONU, o seguirá aumentando la pobreza. “El camino hacia la igualdad exige un cambio de modelo de desarrollo, entendido como un cambio estructural progresivo, acompañado de un gran impulso ambiental” indica el último estudio publicado por La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Este ‘Panorama Social de América Latina’ subraya una flagrante falta de voluntad de los dirigentes de la región para paliar con los problemas estructurales de sus sociedades y tiene una fuerte resonancia a raíz de las olas de protestas que sacuden a varios gobiernos.

"¿Por qué hay desencanto en la región? No hay un solo factor. Hay un punto de quiebre en la continuidad de un modelo, un modelo que se asocia a décadas de concentración del ingreso de la riqueza, de la tecnología” explicó la secretaria de la Cepal, Alicia Bárcena, quien ve al hartazgo de las ciudadanías como una “oportunidad” para que las élites concedan cambios estructurales.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Unas élites que alimentan una “cultura del privilegio”, según Bárcena, que “se traspasa a instituciones que reproducen el comportamiento de los agentes con mayor poder político y económico”. Lo cual “hace creer que es normal que haya esta tremenda desigualdad y discriminación”, dijo la secretaria ejecutiva.

Protestas en América Latina: la desaceleración de la reducción de la desigualdad en la mira

Un factor que impide una reducción drástica de las desigualdades que necesitarían estas naciones. Si bien se han reducido las diferencias socioeconómicas entre las poblaciones, el proceso es lento e incluso ha desacelerado últimamente. Al basarse sobre el coeficiente de Gini -en el que 0 representa ausencia de desigualdad y 1 desigualdad máxima- se constata que entre 2002 y 2014 hubo una reducción anual del 1 %, una tasa que cayó al 0,6 % entre 2014 y 2018.

"Es de pronto una gran frustración de este estrato medio, medio-bajo, que se da cuenta de que no le alcanza", afirmó Alicia Bárcena acerca de las crisis sociales en curso.

Se mantiene la tendencia al alza de la #pobreza en América Latina. Datos por países y subregiones en la última edición del informe #PanoramaSocial presentado hoy por la #CEPAL. https://t.co/DgWRJeQK3m pic.twitter.com/m22RwQ6ycg — CEPAL (@cepal_onu) November 28, 2019

La lentitud de los progresos dejan a ocho países latinoamericanos entre los 20 más desiguales del planeta, según la síntesis del Americas Society and Council of the Americas. En su informe, la Cepal recomienda medidas como la “extensión de la cobertura educativa (…) políticas de promoción y formalización del empleo y de valorización del salario mínimo, extensión de la protección social contributiva y no contributiva y fortalecimiento de los sistemas de cuidado”, entre otras, que son perceptibles entre las exigencias de las marchas de Chile y Colombia.

Mientras que la ONU estima que el número de venezolanos podría alcanzar 6,5 millones de personas en 2020, un éxodo sin “final a la vista”, la Cepal insta a que “la región debería prepararse para reforzar la cooperación multilateral y atender las urgencias más visibles. El organismo se refiere a la protección de las personas migrantes, entre las que incluye a los centroamericanos, y la provisión de instrumentos de política y recursos para las crisis humanitarias”.

La pobreza en incremento en América Latina

Por otra parte, la entidad enciende las alarmas en cuanto a un posible nuevo incremento de la pobreza en América Latina. La Cepal analiza que la acción para matizar este flagelo “perdió fuerza” desde 2015 y proyecta que para 2019 se contabilicen a 191 millones de personas en situación de pobreza y a 72 millones en situación de pobreza extrema, unas cifras nunca vistas en más de una década.

Personas en situación de pobreza y pobreza extrema en América Latina (millones) CEPAL / FRANCE

Un alza que “se explica básicamente por el incremento de la pobreza en el Brasil y la República Bolivariana de Venezuela”, explica el informe, que también apunta a una degradación de la situación en Argentina. El organismo subraya que las reducciones de pobreza en áreas rurales se conjugaron con el aumento en zonas urbanas.



La Cepal explica que “los países de la región deben redoblar esfuerzos para mejorar simultáneamente su desempeño en el crecimiento económico y en la reducción de la desigualdad” en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) planteado por la ONU y que espera erradicar la pobreza extrema a 2030.

Una de las vías para llegar a este estadio es el gasto social de los Estados. Una inversión que se encuentra a niveles históricamente altos pero que se mantiene “a considerable distancia de los países desarrollados”. “La insuficiencia y la heterogeneidad en la asignación de recursos públicos a las políticas sociales se mantiene como una característica de la región”, afirma el documento, al tiempo que asegura que superar la pobreza en una década “parece una meta alcanzable” para la mayoría de las naciones latinoamericanas, en caso de que los dirigentes se comprometan de manera contundente a cumplirla.

Con EFE