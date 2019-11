“Un violador en tu camino”: el canto feminista que le da la vuelta al mundo

El colectivo Lastesis, conformado por cuatro mujeres chilenas, creó un performance contra la violencia de género que, no solo se viralizó rápidamente en el país austral, sino que ahora tiene eco en ciudades de todo el mundo: “Un violador en tu camino” se escucha fuerte en las calles.

Cuatro mujeres de 31 años, todas ellas de Valparaíso, Chile, están movilizando a mujeres de todo el mundo, unidas por una denuncia concreta contra la violencia machista y especialmente contra el crimen de la violación:



“Es la desaparición. Es la violación

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía”



Así dice una parte del canto, ideado por Dafne Valdés, Paula Cometa, Sibila Sotomayor y Lea Cáceres, las fundadoras del colectivo Lastesis, que nació hace año y medio, con el objetivo de usar tesis de teóricas feministas y convertirlas en activismo, según ellas mismas describieron.

La canción “Un violador en tu camino”, cuya letra es el resultado de una investigación sobre la violación en Chile, se convirtió en un grito de denuncia para miles de mujeres, víctimas de abuso y conscientes de que la “cultura de la violación”, nombrada así por Naciones Unidas, es una conducta generalizada en el mundo.

Solo en 2018, al menos 3.500 mujeres fueron asesinadas en América Latina por razones de género.

"El estado opresor" es señalado por la violencia machista en Chile

El performance salió a la luz el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, que se conmemoró el pasado 25 de noviembre, cuando un grupo de mujeres interpretó la coreografía frente al Palacio de la Moneda y desde entonces se ha multiplicado su interpretación en diversas ciudades, dentro y fuera de Chile.

El canto de 'Lastesis' nació en un momento especialmente crítico para el país austral. La voz femenina se unió con estruendo a las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre contra el alza en las tarifas del metro y que desenvocaron en claras exigencias al gobierno de Sebastián Piñera, por reformas estructurales que lleven al país hacia un nuevo modelo económico que devuelva el bienestar a los ciudadanos y genere mayor equidad en el país más desigual de la región.

En Museo Bellas Artes "Un violador en tu camino". Esto se multiplica sin parar. Son cientos de mujeres.



Líneas de la canción señalan al estado como responsable por la violencia machista:

"El violador eres tú

Son los pacos

Los jueces

El estado

El presidente

El estado opresor es un macho violador

El estado opresor es un macho violador"

Y es que, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile informó que, durante las 6 semanas de protestas, se han registrado 93 víctimas de abuso sexual por parte de agentes del Estado.

El jefe de la unidad jurídica del Instituto, Rodrigo Bustos, dijo al medio chileno, El Mostrador, que: "Este incremento exponencial en las denuncias por este tipo de prácticas (...) nos muestra que el Estado hasta el momento no estaría actuando con la debida diligencia para prevenir la violencia contra las mujeres".

La violencia sexual reportada incluye abusos como desnudos forzados, tocamientos e incluso violaciones durante la detención.

Además, las movilizaciones ya dejan al menos 23 personas fallecidas, 230 manifestantes con heridas oculares y 20.000 imputados por delitos durante el estallido social.

La denuncia de "Un violador en tu camino" atraviesa fronteras

A través de redes sociales, otros colectivos feministas se han unido a 'Lastesis' con grabaciones de encuentros multitudinarios en los que se repite la letra y la coreografía de "Un violador en tu camino", interpretada en varios idiomas y en lugares emblemáticos de varios países. A continuación, algunos ejemplos:

En París:

En Barcelona:

#UnVioladorEnTuCamino en Barcelona, gallina de piel



porque por mucho que lo nieguen, el #TerrorismoMachista es real



#UnVioladorEnTuCamino en Barcelona, gallina de piel

porque por mucho que lo nieguen, el #TerrorismoMachista es real

y la negación de la realidad, implica reconocer que #ElVioladorEresTu

En México:

Suena fuerte en el Zócalo de la Ciudad de México como en todo el mundo: "#ElVioladorEresTu, los curas, los jueces y el presidente"

En Colombia:

La performance de las feministas chilenas -creado por el colectivo porteño #Lastesis-, no solo se viraliza en todo el mundo, ahora se convierte en un símbolo y se imita por distintas agrupaciones feministas en el planeta. Acá "El violador eres tú", hecho en Bogotá, Colombia.

Esta es la letra de "Un violador en tu camino"



El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo

es la violencia que no ves.

El patriarcado es un juez,

que nos juzga por nacer

y nuestro castigo es la violencia que ya ves.

Es feminicidio Impunidad para el asesino

Es la desaparición Es la violación

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía

El violador eras tú

El violador eres tú

Son los pacos (policías)

Los jueces

El estado

El presidente

El estado opresor es un macho violador

El estado opresor es un macho violador

El violador eras tú El violador eres tú

Duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños dulce y sonriente vela tu amante carabinero.

El violador eres tú

El violador eres tú

El violador eres tú El violador eres tú