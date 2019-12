Luis Fernando Camacho será candidato a la presidencia de Bolivia

A través de su cuenta en Twitter, el líder de la oposición boliviana anunció su candidatura a la presidencia del país andino en las próximas elecciones generales. La fecha de los comicios se sabrá en los próximos días.

Anuncios Lee mas

Luis Fernando Camacho tuvo que renunciar a la presidencia del Comité Cívico pro Santa Cruz para oficializar su candidatura a la presidencia de Bolivia. Dicho Comité fue el que impulsó la huelga nacional en Bolivia, luego de las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, que le habían dado la victoria al expresidente Evo Morales.



En el comunicado publicado en su cuenta en Twitter, Camacho aseguró que deja su sueño de presidir el Comité, para “ser presidente de la República de Bolivia”.



“Presidir esta institución (Comité Cívico pro Santa Cruz) es un sueño de toda la vida; quien me conoce desde chico, sabe lo que trabajé por esto y que anhelé tener esta oportunidad, pero la tengo que abandonar por otro sueño, otro anhelo aún más fuerte: ser Presidente de la República de Bolivia y poder, desde ahí, servir con todas mis fuerzas para ver a mi patria próspera, unida y libre, donde todos juntos construyamos un mejor futuro para nuestros hijos, algo que hoy es más posible que nunca”, dijo Camacho en el comunicado.

Desde hoy empezamos a trabajar en un gran proyecto por un mejor país. Es un anhelo servir con todas mis fuerzas para ver a mi Patria unida y libre.

Gracias al pueblo boliviano por su confianza para dirigir la noble institución del Comité pro Santa Cruz.



¡Dios bendiga a Bolivia! pic.twitter.com/a1mJVhJUg8 — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 30, 2019



El derechista agregó: “Quiero que Evo Morales, Álvaro García Linera y su cúpula de secuaces no vuelvan a gobernarnos nunca más y esa es aún una tarea pendiente. También voy a ser candidato porque quiero que las cosas sigan cambiando y que el pueblo deje de estar relegado de las decisiones públicas y entre también al Palacio, a ese Palacio donde depositamos la Biblia y con ella nuestra Fe en Dios”.



La denuncia de fraude en las elecciones de este año aumentó el caos en el país andino. En medio de las manifestaciones, Camacho estuvo a la cabeza de una caravana en La Paz que tenía como fin entregarle una carta a Morales para pedir su renuncia. Pero, éste no tardo en abandonar la presidencia e irse rumbo a México, donde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo acogió.



Camacho no participó como candidato en las elecciones del 20 de octubre, pero, su figura tomó fuerza luego de que las irregularidades en las votaciones generaran las protestas callejeras.

Luis Fernando Camacho agitando una bandera de Bolivia durante una protesta en La Paz contra el expresidente Evo Morales. 10 de noviembre de 2019. Marco Bello / Reuters



Adiós a más de una década de Gobierno indígena



Morales dimitió después de casi 14 años en la presidencia. El vacío político que dejó fue ocupado por la senadora Jeanine Áñez Chávez, actual presidenta interina, tras cinco renuncias consecutivas.



Después de su autoproclamación, el caos en Bolivia continuó entre seguidores de Morales y sus detractores, hasta que el gobierno interino y el Congreso, -controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) y liderado por el exmandatario indígena-, lograron acordar una ley para realizar nuevas elecciones, así como un acuerdo de pacificación en el país.

La ley de urgencia impone la organización de los comicios en un máximo de 120 días después de que se forme un nuevo organismo electoral. Luego de esto, se sabrá la fecha en la que los bolivianos volverán a las urnas, una vez más.

Con EFE, Reuters y medios