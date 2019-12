India, la mujer y lo político dan impulso a esta 33º Feria del Libro de Guadalajara

Una edición más, la FIL se ha erigido como la feria del libro en español más grande del mundo. En esta ocasión, los invitados hindúes, las autoras y una América Latina en protesta están marcando la agenda, que irá hasta el 8 de diciembre.

Todo lector apasionado, toda editorial —grande, pequeña, de autor, independiente— y, claro, todo escritor, merece recorrer la Feria del Libro de Guadalajara (la FIL) al menos una vez en la vida. Tal y como una meca, que el 29 de noviembre cumplió 33 ediciones. Como la presunta edad de Cristo al morir, allá por los años 30 y 33, según los historiadores.



Si estas referencias ameritan es porque así es esta fiesta del libro, considerada la más grande del mundo por detrás de la de Frankfurt, y el número uno en español. Y es que la FIL es una mezcla, una amalgama, un ser con tentáculos que recorre todos los temas, desde religiosos a políticos, de espirituales a fantásticos, de ambientales a históricos, y que, hasta el 8 de diciembre, los recorrerá sobre una superficie de 60.000 metros cuadrados, 458 stands y 2.280 editoriales.

India, invitado de honor de la FIL



Nada más entrar así lo muestra el pabellón de la India, que este año es el país invitado de honor. Aunque más que el país, la cultura hindú es la homenajeada, por "su riqueza, por ser el puente" que tiende las manos de Oriente y Occidente, según Ricardo Villanueva, rector de la Universidad de Guadalajara. Es India la que está poniendo uno de los acentos, de una agenda "inabarcable" que tiene más de 700 autores. Entre ellos, el quinto nieto de Mahatma Gandhi, el escritor Arun.



Imaginarán que Arun es uno de los destacados, y más tras decir en suelo mexicano que "no se han comprendido de manera adecuada" los movimientos sociales actuales, ni la filosofía de su gran abuelo sobre la "no violencia", que no solo es la física sino el querer "aplastar al enemigo". Pero las ideas del político y pensador, 150 años después de su natalicio, son solo la cima de una India "de la que se puede decir tanto y no se abarca, que nos ha dejado una visión alternativa de la vida, más humana y menos materialista", explicó Villanueva.



El escritor y periodista indio Arun Gandhi, participó este 1 de diciembre en el conversatorio "Gandhi y la Desobediencia Civil", en el marco de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, México Francisco Guasco / EFE



Al poeta Octavio Paz, mexicano, la India "le dio más profundidad". Y así se espera que actúe entre el público del estado de Jalisco y el visitante extranjero, que se cuentan por miles. El objetivo del pabellón es ir más allá de los iconos Osho, Kamasutra, 'Slumdog Millionaire' (tanto el libro como la película), la espiritualidad o el yoga. Que sí conforman al país, pero no son iconos certeros, es "innecesario generalizarlo", de acuerdo con Rishi Singhal, partícipe del diseño del pabellón, quien defiende junto a la diseñadora Tanishka Kachru, la ilustración india para niños, la realidad virtual, la música, el Pulitzer Vijay Seshadri aquí presente, porque eso también es 'Made In India'.



Una literatura en femenino, pero también de base política



Las mexicanas Margo Glantz y Elena Poniatowska, la francesa Annie Ernaux, la poeta mapuche Daniela Catrileo, quien va "construyendo identidad", la peruana Gabriela Weiner, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la argentina Luisa Valenzuela, primera mujer en obtener el galardón Carlos Fuentes, cuya medalla se entrega en la FIL. Todas ellas son solo una pieza de un gran mapa de mujeres escritoras que en esta edición no temen decir 'sí, nuestra escritura es feminista'.



Así lo dijo en su charla la novelista estadounidense Siri Hustvedt, Premio Princesa de Asturias de las Letras, que ahora presenta 'Recuerdos del futuro', en el que crítica las estructuras de poder, y del patriarcado, y de la memoria, en una fusión de realidad y ficción; como también lo dijo a EFE la escritora chilena Carla Guelfenbein, con un "todas mis novelas son feministas, pero antes no se podía decir". Y no hace falta que se diga, porque su eco está en el recinto, con numerosas autoras que, como Valenzuela, saben que "vivimos en un mundo arrollador, (en el que) leer es avanzar por otros niveles, crear carriles nuevos".

Miles de personas continúan recorriendo los pasillos de las diferentes casas editoriales este 2 de diciembre, en el tercer día de actividades de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, México Francisco Guasco / EFE



El evento, "esta fiesta de la lectura y las ideas", tiene enorme enfoque en la poesía, en la ciencia, en los cuentistas y los libreros, en 'Letras Europeas' y una 'Latinoamérica viva', pero sobre todo en los jóvenes, representados en 'FIL Niños' y 'Somos Booktubers'. En ellos se ha pensado al idear las charlas, las conferencias y las presentaciones de libros, para que dirijan esos "carriles" de los que habla Valenzuela. "(Nuestro) equipo tiene una especie de antena parabólica para ver qué está pasando en el mundo, qué hay de consumo cultural y qué están requiriendo los jóvenes. Tenemos que estar abiertos a esas demandas", aseguró Marisol Schulz, la directora de la feria.



Si bien, su futuro político, el futuro que tendrán que armar, está teniendo una presencia arrolladora en esta edición. En actos pequeños, pero no menores, como una protesta que recorrió los pasillos literarios en contra de la presencia de EE. UU. en la región y en pro de Chile y Bolivia; además de en actos como la charla de 'Tiempos recios', obra del escritor y Nobel peruano Mario Vargas Llosa, en la cual consideró que "Estados Unidos tiene un desinterés absoluto en América Latina".



En el marco de esta FIL Vargas Llosa ha asegurado que 'Conversación en La Catedral', su tercera obra, ha sido la novela que más trabajo le "costó", que le "sacó las canas". 50 años han pasado ya y así recuerda sus oscuridades. Sin embargo, esos mismos años vivió Colombia en guerra y en la feria no hubo temor de recordarlos "por la paz", reuniendo a "dos hombres que en su día quisieron matarse y hoy son conciudadanos": el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos y el exlíder de las FARC Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko'.

El expresidente colombiano Juan Manuel Santos (i), la periodista Carmen Aristegui (c), y el exlíder de las FARC Rodrigo Londoño (d), participan durante una conversación en el marco de la 33 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en Jalisco, México. Francisco Guasco / EFE

La imagen de ambos en México se equipara a la mítica de camisas blancas y un acuerdo de paz entre manos; ahora el retrato es con libros, en concreto, con el de Santos 'La batalla por la paz', que refleja el peso de esta feria literaria. Abierta, humana, reconciliadora, tanto que no duda en dar espacio a la crítica de su propio gobierno, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, al que se le pide más apuesta por la cultura y menos recortes, por ejemplo, en universidades.



"Desde su primera edición (de la FIL) dio cuenta de las circunstancias y temas en la palestra mundial. No puedes dejar fuera los temas que no son los meramente literarios", sentencia su directora.



"Capital cultural de Hispanoamérica, el inconmensurable mundo de los libros", es esta 33 FIL para el rector de la Universidad de Guadalajara. Para algunos es tener la firma de un autor como Frank Miller, conocido por 'Sin City' o 'The Dark Knight Return'; para otros, es ver a David Huerta alzando el Premio de Lenguas Romances o comprar las últimas novedades editoriales en primicia. Este viaje literario en Guadalajara está lleno de sueños, y todos, para todos, tienen cabida.