Justicia brasileña absuelve a Lula da Silva y Rousseff de supuesta financiación ilegal

Los expresidentes del Partido de los Trabajadores Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff fueron absueltos en uno de los varios procesos que se adelantan contra ellos y otros líderes del PT por presunta corrupción.

La absolución de la juez federal de Brasilia a los dos expresidentes se da dos meses después de que la Fiscalía de ese país pidiera no seguir con el proceso al reconocer que no había "elementos configuradores de la existencia de una organización criminal". La denuncia en ese caso había sido presentada por el fiscal Rodrigo Janot, que terminó su mandato en el 2017. Y sus sucesores no respaldaron seguir adelante con ese proceso.



En la investigación, que además involucraba a otros altos funcionarios del gabinete de Lula, lo acusaban de haber sido parte de una organización criminal que usaba los recursos públicos de las empresas estatales para financiar sus campañas electorales.



La propia Fiscalía pidió desestimar los cargos porque no "existían pruebas de las acusaciones". El juez que falló el cargo dijo que la denuncia no tenía fundamentos, "ni siquiera en tesis, (se evidencia) que existía una asociación de cuatro o más personas estructuralmente ordenada, con división de tareas, alguna forma de jerarquía o estabilidad".

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva muestra una foto de sí mismo con el difunto líder cubano Fidel Castro: "Lula libre", durante la ceremonia de apertura del Congreso del Partido de los Trabajadores (PT) en Sao Paulo, Brasil, 22 de noviembre de 2019. Nacho Doce / Reuters

Lula da Silva se aferra a su inocencia y su defensa alega "persecución"

Lula se encuentra ahora libre y en la plaza pública, tras una ley que le permitió estar fuera de prisión mientras el máximo tribunal define un proceso por el que ha sido condenado ya en tres instancias. El exmandatario fue condenado a una pena de 8 años y 10 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero.



El popular expresidente de izquierda siempre ha defendido su inocencia y ha acusado al juez Sérgio Moro, ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, de orquestar una persecución política en su contra.

Incluso el medio 'The Intercepter' publicó a comienzo de año una investigación periodística donde se develaban unos chats que intercambió Moro con los fiscales que investigaban el caso. Chats en los que incluso instruía a los fiscales en qué camino dirigir la investigación, haciendo de juez y parte.



El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que la absolución es una prueba de que el expresidente es víctima de una persecución que busca evitar su regreso al poder. De hecho, desde su salida de la cárcel, Lula se ha convertido en un serio contrapeso al presidente Jair Bolsonaro, un presidente que mantiene altos niveles de popularidad y que fue elegido en medio de los graves casos de corrupción y violencia que azotan a Brasil.



