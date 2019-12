COP 25: el debate técnico del tercer día de la cumbre climática

View this post on Instagram

Aprovechando la cumbre del clima COP 25, las grandes marcas internacionales de moda exhiben el compromiso ambiental de “actuar ya”, que no podría ser más fingido. 30 rebeldes han irrumpido en Zara pacíficamente y 9 se han adherido al escaparate, junto a los carteles de #COP25 con los que la marca anuncia su falso compromiso medioambiental. También hemos instalado carteles que muestran, con datos reales, que la industria de la moda rápida es el segundo sector de actividad más contaminante del planeta. El sector empresarial no puede seguir evadiendo su responsabilidad en la crisis climática y ecológica. No al #greenwashing. #UltimatumCOP25 #TiempoDeActuar #decirlaverdad