Argelia: masiva movilización contra los próximos comicios presidenciales

Miles de argelinos volvieron a salir a las calles de varias ciudades de Argelia para demostrar su rechazo a las controvertidas elecciones presidenciales del próximo jueves 12 de diciembre, tachadas de “farsa” por los manifestantes. El viernes, se celebró también el primer debate electoral, entre los candidatos a la silla presidencial, de la historia del país.

Anuncios Lee mas

Pancartas que rezan “¡No votaré contra mi país!” y “¡Abajo el régimen militar!” inundaron, junto a los gritos de “boicot” y “mafia”, las calles de Argel, la capital de Argelia. Es el 42° viernes consecutivo de protestas y el último antes de los controvertidos comicios previstos para el jueves 12 de diciembre.

Los manifestantes argelinos tomaron las principales vías de la capital en la jornada de protesta o “hirak”, como denominan a la movilización social que se sucede en el país desde el pasado 22 de febrero, más masiva de los últimos meses. “Salimos a decir no a las elecciones, no a esta farsa que están haciendo. Queremos un condado de leyes institucionales, no queremos una renovación del antiguo régimen”, dijo un manifestante.

Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos, todos ellos se unieron una vez en contra de una élite gobernante acusada de corrupción y un Estado militar, encargado de convocar los comicios como medida para restaurar la normalidad tras casi diez meses de protestas, que consiguieron acabar con el Gobierno del expresidente Abdelaziz Bouteflika.

“Este 12 de diciembre supondrá un giro importante de nuestra revolución tras diez meses de protestas. Ahora decimos que no habrá elecciones mientras siga la banda mafiosa. Nuestro problema es con el sistema, que ha saqueado todas las riquezas del pueblo. Cuando la banda mafiosa sea erradicada de verdad, ese día votaré”, se quejó Zina, una mujer bereber de 50 años ataviada con el vestido tradicional, que cada viernes viaja a la capital para manifestarse.

Aplazar los comicios y renovar la clase política, las demandas de los manifestantes

Los manifestantes participan en una protesta para exigir la cancelación de las elecciones presidenciales programadas para la próxima semana, en Argel, Argelia. Ramzi Boudina / Reuters

Si bien el aplazamiento de los comicios fue el motivo principal de las movilizaciones de este viernes 6 de diciembre, los miles de manifestantes que desbordaron las arterias principales de Argel –intentando penetrar en la simboliza plaza de la Grande Poste- arremetieron también contra el jefe del Ejército, Ahmed Gaïd Salah.

El general del Ejército y nuevo hombre fuerte del país, ayudó a la forzar la renuncia del presidente Bouteflika a finales del pasado marzo, pidiendo la inhabilitación para el hombre que gobernó Argelia durante dos décadas y con quien colaboró durante casi quince años. “¡Lárgate Gaïd Salah, este año no habrá elecciones!” y “¡Gaïd Salah, el pueblo es el presidente!” fueron los gritos más recurrentes.

“Todavía no han respondido a las demandas populares. Dijimos que tienen que irse todos. El viejo régimen tiene que irse para que podamos ir a elecciones transparentes y saludables. Nadie está en contra de las elecciones, pero no en estas condiciones”, demandó una manifestante, añadiendo que “organizan elecciones con candidatos que estaban en el antiguo régimen, es ilógico”.

Los argelinos se quejan de que los cinco candidatos a la silla presidencial han tenido cargos bajo el mandato del presidente depuesto Bouteflika o han sido miembros de formaciones que lo respaldaron. Desde el inicio del “hirak” los manifestantes vienen pidiendo una renovación de la élite en el poder –que controla Argelia desde la independencia en 1962- y las instituciones.

Por ello, los argelinos se muestran contrarios a los cinco candidatos y tachan “sin sentido” los comicios. “Queremos elecciones en un ambiente político abierto, con candidatos a los que podamos ayudar a ganar, no como estos que han sido impuestos”, reclama Khalil, un manifestante.

El movimiento de oposición sin líder considera que las elecciones no tienen sentido si la jerarquía gobernante, incluido el Ejército, continúa ejerciendo el poder y quiere posponerlo hasta que más altos funcionarios se hagan a un lado y los militares abandonen la política.

Primer debate electoral de los candidatos a la silla presidencial de la historia de Argelia

Las masivas movilizaciones coincidieron con el primer debate electoral entre los candidatos presidenciales de la historia de Argelia, que fue televisado por la televisión estatal. Un debate que no ha tenido buena acogida entre los argelinos, que lo han calificado como un “teatro político”.

“No votaré y espero que no haya elecciones. Este debate, por ejemplo, es una pérdida de dinero, toda esta campaña electoral es una pérdida de dinero. Todos estos cinco candidatos tienen que ser juzgados en la corte con el resto de la pandilla”, reclamó un manifestante.

La gente mira un debate televisado entre candidatos presidenciales, antes de las elecciones del 12 de diciembre, en un café en Argel, Argelia, 6 de diciembre de 2019. Ramzi Boudina / Reuters

El cara a cara entre los cinco candidatos, exfuncionarios en la era Bouteflika, respondieron a una serie de preguntas, siendo la primera sobre el sistema político del país. Cabe señalar que los cinco candidatos debatieron empleando el árabe clásico, en un intento para conectar con la población.

El candidato, Abdelaziz Belaid, un joven doctor de medicina y abogado, exdiputado del partido FLN, dijo que celebraría un referendo para cambiar la Constitución. Mientras que Abdelmadjid Tebboune, exministro y acusado por sus detractores de ser “el candidato del Ejército”, dijo que otorgaría todas las libertades buscadas por los manifestantes.

Unas promesas que no aplacaron al irá de los manifestantes, que convocaron una huelga general para este domingo en todo el país, pidiendo que se extienda hasta el día de la consulta. “Saldremos todos los viernes, será así hasta que decidan retirarse. Queremos un pueblo libre una Argelia libre”, advirtió una manifestante en francés.

Algunas personas miraban curiosas el debate en los televisores de los cafés de Argel: “Estos candidatos son parte del mismo sistema. No tienen nuevas ideas, es una pena”, lamentaba Mohammed Tabi, un taxista argelino. Otros, sin embargo, se planteaban votar. Farid Hamiti, un empleado del banco estatal, dijo que las elecciones son “la única forma de evitar que la situación empeore”.

Los manifestantes argelinos llevan saliendo cada martes y viernes desde el 22 de febrero a protestar en contra de la élite gobernante. Ramzi Boudina / Reuters

Más de nueve meses de movilizaciones sociales en todo el país o “hirak”

Como cada viernes desde hace casi diez meses, cuando estallaron las protestas, los manifestantes caminaron por Argel y ciudades como Orán, Tizi Ouzu o Constantine vigilados por miles de gendarmes, policías, unidades antidisturbios y agentes de paisano adscritos a los temidos servicios secretos.

Tras la renuncia de Bouteflika, el general del Ejército, Gaïd Salah, impulsó una campaña de “manos limpias” que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos, oficiales de alto rango, empresarios, periodistas y ciudadanos en general considerados miembros del llamado “clan Bouteflika”.

El jueves, además, comenzó el juicio contra dos ex primeros ministros: Ahmed Ouyahi –que lideró en cuatro ocasiones el Ejecutivo y fue el jefe del gabinete del presidente- y Abdemalek Sellal, uno de sus sucesores. Ambos están acusados de corrupción, uso impropio de dinero público y concesión de favores.

La cara más oscura de las manifestaciones es la detención de cientos de ciudadanos, retenidos durante las manifestaciones. La organización Amnistía Internacional denunció que la represión se ha intensificado e instó a “liberar inmediata e incondicionalmente a todas las personas detenidas por ejercer pacíficamente sus derechos a las libertades de reunión y expresión”.

El Gobierno argelino ha optado por hacerlo de forma discreta, caracterizada por una serie de detenciones selectivas de líderes del movimiento "Hirak", al margen de las manifestaciones. Un hecho que comenzó a influir en el ánimo de la población y redujo el número de los que salen a las calles cada martes y viernes.

“Decir no a las elecciones y no a este Gobierno que está encarcelando a nuestros hijos. Para recuperar nuestra libertad, queremos un Estado de Derecho, un país libre y un país que respete la libertad individual. Estamos hartos de injusticia y dictadura”, dijo una manifestante durante la marcha.

Con Reuters, AFP y EFE