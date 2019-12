Bolivia: 7.200 dólares para compensar a familiares de fallecidos durante la crisis

La presidenta interina Jeanine Áñez aprobó esta normativa para compensar a los allegados de las al menos 33 personas que perdieron la vida en los choques de octubre y noviembre durante la crisis poselectoral.

Anuncios Lee mas

Bolivia intenta cerrar un episodio de violencia nacional que siguió a las accidentadas elecciones del 20 de octubre. En ese camino, el Gobierno firmó un decreto para compensar a las víctimas de los enfrentamientos que sacudieron al país entre octubre y noviembre.



Se estima que en ese periodo al menos 33 personas perdieron la vida en unos choques en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.



En compensación, la presidenta interina Jeanine Áñez aprobó el jueves 5 de diciembre una compensación de 50.000 bolivianos (7.200 dólares aproximadamente) para las familias de los fallecidos. "Deseamos prioritariamente satisfacer esta demanda surgida después de los días de luto y dolor que hemos vivido", afirmó la mandataria en la firma de este documento.

#Hoy

El Ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, promulga el Decreto Supremo 4100 que establece ayuda humanitaria de Bs. 50000 a familiares de fallecidos en conflictos de octubre y noviembre de 2019.#UnirParaSanar #BoliviaUnida pic.twitter.com/GQ0bRh8AxD — Min. de Comunicación (@mincombolivia) December 5, 2019



Para algunas familias, en este país en donde el salario mínimo es de 300 dólares, esa cuantía no es suficiente. Un allegado de Milton Zenteno, un estudiante que murió durante unos enfrentamientos en la localidad de Senkata, criticó que "una vida no se paga con dinero". Este pariente, que prefiere no revelar su nombre, demanda "una renta vitalicia" para los parientes. "Hay familias que eran de cinco personas, es decir, padre, madre y tres hijos (…) en otros casos la esposa está embarazada", afirma.



Milton murió a causa de un paro cardiorrespiratorio en Senkata, a las afueras de La Paz, en donde se vivieron episodios de tensión entre manifestantes que bloqueaban una planta petrolera y las autoridades que llegaron para dispersar las protestas.

Precisamente, el relator de la CIDH para Bolivia, Francisco Eguiguren, propuso la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ante las "dudas" de los hechos de violencia en esta ciudad.



Nuevo enfrentamiento entre el partido de Evo Morales y el Gobierno



Aunque el país ya mira hacia el futuro con la convocatoria de unas elecciones previstas para el primer semestre del 2020, la división política no deja de sentirse. Este viernes la Cámara de Diputados, en donde es mayoría el partido MAS del expresidente Evo Morales, aprobó la Ley de Garantías Constitucionales.



Se trata de una normativa con la que se daría inmunidad a "líderes sociales" y "dirigentes sindicales", entre otras figuras que estuvieron involucrados en los hechos de violencia que se han registrado en la nación andina. Así, se abriría la puerta para que antiguos funcionarios puedan someterse a un proceso especial de responsabilidades.

Violencia en La Paz: choques entre la fuerza pública y seguidores de Evo Morales https://t.co/jwt66Lq2FI pic.twitter.com/AnfFixRBLp — FRANCE 24 Español (@France24_es) November 12, 2019



Esto cobijaría a Morales, que está acusado de delitos de terrorismo por el actual Ejecutivo, aunque los promotores de la normativa niegan que sea una herramienta para lavarse las manos. "Esta ley de garantías de los derechos constitucionales no es una ley que busca la impunidad", dijo Sergio Choque, presidente de la Cámara.



Pero desde el Gobierno interino ya respondieron que no promulgarán este proyecto. "Garantías constitucionales no pueden existir para personas, organizaciones, miembros que hayan causado daño a los bolivianos", declaró la ministra interina de Comunicación Roxana Lizárraga.



Con el visto bueno de la Cámara, ahora el texto debe pasar a ser sancionado en el Senado, donde el MAS también controla. Entonces debería llegar la promulgación de la presidenta, que en caso de no darse podría terminar con un veredicto del Tribunal Constitucional.



Con EFE