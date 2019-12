El Vaticano lanza un rosario "inteligente"

La iglesia católica se inicia a apoderar de las nuevas tecnologías. El Vaticano ha lanzado un rosario “inteligente” : un objeto electrónico que permite a los fieles católicos rezar las oraciones dedicadas a la Virgen María con el smartphone.

La Iglesia católica se inicia a apoderar de las nuevas tecnologías. Pensando en ofrecer a las personas nuevas maneras de acercarse a la religión católica, el Vaticano ha lanzado un rosario “inteligente” : un objeto electrónico que permite a los fieles católicos rezar las oraciones dedicadas a la Virgen María con el smartphone.

Ottavia Margota tiene uno de estos rosarios. Desde que lo compró, no sale de su casa sin este curioso objeto que lleva como un brazalete en la muñeca. “Como lo tengo a la mano es fácil cogerlo para rezar cuando estoy en la calle o inclusive en el metro o en el tren. Es practico y muy lindo”, cuenta a France 24.

Una cruzada lanzada por la Iglesia para recuperar creyentes

Para usarlo, basta seguir algunas etapas: primero hay que hacer la señal de la cruz para activarlo. Después el dispositivo se sincroniza automáticamente con una aplicación en el teléfono o la tableta. “Siempre he tenido rosarios, pero con este es diferente porque me invita a parar lo que estoy haciendo, abrir la app, lanzar el rosario contemplativo y esto me ayuda a concentrarme en la oración”, dice Ottavia.

El dispositivo está a la venta en varias plataformas de comercio electrónico y se inscribe en la cruzada lanzada por la Iglesia para recuperar creyentes a través de las redes sociales y los objetos conectados a Internet.

En los últimos años, el Vaticano ha multiplicado su presencia en las redes sociales: el papa Francisco tiene unos 17 millones de seguidores en su cuenta de Twitter y más de 6 millones de personas lo siguen por Instagram. Instrumentos indispensables para fomentar la fe… en la era digital.