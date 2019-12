Macri se despide de la presidencia de Argentina en un multitudinario acto

El presidente termina su mandato este 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández pasará a ser el nuevo inquilino de la Casa Rosada. Macri hizo un llamado a sus seguidores a estar vigilantes de que no "roben" ni "estafen" a Argentina.

Miles de argentinos le dijeron adiós y mostraron su apoyo al presidente Mauricio Macri. La Plaza de Mayo en Buenos Aires se vio inundada por los simpatizantes del mandatario que este martes dejará oficialmente la Casa Rosada para dar lugar a su nuevo inquilino: el presidente electo, Alberto Fernández.

Junto a su esposa, Macri salió desde el balcón de su residencia y se trasladó a una tarima frente a la multitud vestida con los colores de la bandera nacional. Desde allí pronunció el que sería uno de sus últimos discursos y en el que expresó "tristeza por no poder seguir trabajando juntos en esas reformas que nuestro país necesita".

El presidente saliente, Mauricio Macri, acompañado por su esposa Juliana Awada y su compañero de fórmula Miguel Angel Pichetto, saludan desde el balcón del palacio presidencial en Buenos Aires, Argentina, el 7 de diciembre de 2019. Agustín Marcarian / Reuters

También hizo un llamado a sus seguidores a estar vigilantes y custodiar los avances que según dijo, su Gobierno ha hecho hasta el día de hoy "tenemos que cuidar nuestra querida Argentina de que no la roben, que no la maltraten, que no la estafen, que no la descuiden nunca más".

El mandatario reconoció además que "estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé", haciendo alusión a los múltiples problemas que enfrenta la nación, entre los que se encuentra la grave crisis económica que lo llevó a recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) adquiriendo una deuda de 57 mil millones de dólares, restándole popularidad durante su periodo presidencial, y llevándolo a perder las elecciones del pasado 27 de octubre con un 40,28% de los votos.

El FMI estima que la inflación en el país podría alcanzar un 54,4% este 2019 y que la economía se contraiga nuevamente en 2020. Según cifras del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, el 40,8% de la población vive en la pobreza.

Para el analista internacional Rodolfo Colalongo, Macri "no hizo bien las cosas". Dice que su presidencia refleja una impericia al "no saber manejar las grandes variables macroeconómicas, macrosociales y macropolíticas" por lo que según agregó "las condiciones en las cuales va a asumir Alberto Fernández no van a ser las mejores".

Alberto Fernández se alista para enfrentar la crisis

Durante su intervención, Macri aprovechó para instar a los argentinos a no estar preocupados por "lo que viene" refiriéndose al regreso del peronismo en cabeza de Fernández y su vicepresidenta, la exmandataria y también senadora, Cristina Fernández de Kirchner. "Le quiero decir al presidente electo, que él puede confiar que después de mucho tiempo va e encontrar una oposición constructiva y no destructiva" mencionó.

El nuevo mandatario ya ha dejado ver cuál será la maquinaria que pondrá en marcha una vez que asuma la presidencia. Entre ellas, la designación de las cabezas de dos ministerios que estarán encargados de hacer frente a la crisis financiera: el de Economía y el de Desarrollo Productivo.

El anuncio se dio a conocer luego de que confirmara el gabinete que lo acompañará durante los próximos cuatro años que empezarán a partir de este martes cuando sea investido en la Plaza de Mayo frente a la presencia de decenas de jefes de Estado y delegaciones extranjeras.

