Rusia es expulsada de los Juegos Olímpicos y competencias internacionales por cuatro años

La decisión fue tomada por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, como sanción por manipular datos de laboratorio, según un portavoz de la organización.

Es el castigo más fuerte en la historia del deporte de Rusia. El país no podrá albergar ni participar en importantes competencias como el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, los Juegos de verano de Tokio 2020 y los de invierno de Beijing 2022. La sanción, con una duración total de cuatro años, fue emitida tras una decisión unánime de la agencia encargada de coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en los eventos deportivos.

Sin embargo, la organización deja abierta la posibilidad de que los deportistas rusos que demuestren estar limpios de sustancias prohibidas compitan bajo bandera neutral.

“Tendrán que demostrar que no tuvieron nada que ver con el incumplimiento y por lo tanto no estaban involucrados en los esquemas de dopaje, como se describe en los informes de McLaren. Que no se vieron afectados de ninguna manera o sus muestras o datos se vieron afectados por esta manipulación, bajo una lista de otros criterios contenidos en la recomendación", anunció James Fitzgerald, portavoz de la AMA.

La medida fue tomada luego de que el comité ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje concluyera que Rusia falsificó la base de datos del laboratorio de Moscú, al poner evidencia falsa y eliminar archivos vinculados a pruebas de dopaje positivas, que podrían haber ayudado a identificar fraudes en competencias, por drogas.

El ministro de Deportes ruso, Pavel Kolobkov, atribuyó el mes pasado las discrepancias en los datos del laboratorio a problemas técnicos.

Algunos funcionarios del país calificaron las sanciones como injustas y las compararon con intentos de occidente por detener el avance de la nación.

Si las autoridades rusas apelan al dictamen, el caso será remitido al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que dirime disputas en torno al deporte, con sede principal en Lausana, Suiza.

“Si RUSADA (la Agencia Antidopaje de Rusia) decide aceptar esta decisión, tiene 21 días para llevarla al Tribunal de Arbitraje para el Deporte, si va a allí, entonces sólo cuando emitan su decisión final y si están de acuerdo con las recomendaciones, sólo entonces comenzarán los cuatro años”, explicó Fitzgerald.

Rusia acogerá Eurocopa y final de "Champions" pese a la sanción

Viacheslav Koloskov, presidente honorífico de la Unión de Fútbol de Rusia, dijo, horas después de conocerse la decisión de la AMA, que su país acogerá los partidos de la Eurocopa 2020 y la final de la Liga de Campeones en 2021.

"Esa decisión no afecta de ninguna manera a la celebración de los partidos de la Eurocopa 2020 y a la final de la Liga de Campeones. La decisión de la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, no anula la decisión de la UEFA. No hay motivos para ello", dijo Koloskov, antiguo vicepresidente de la FIFA, a la agencia Interfax.

Desde antes de conocer la sanción, estaba previsto que San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de la nación, acoja en junio de 2020 tres partidos de la primera fase de la Eurocopa y el 3 de julio uno de los cuartos de final del torneo.

Además, la antigua capital zarista, cuyo estadio acogió en 2018 las semifinales del Mundial, está programada para ser anfitriona, en 2021, y por primera vez la final de la Liga de Campeones, una previsión con la que Moscú pretende seguir adelante.

Con relación al Mundial de fútbol de Qatar 2022, la prensa rusa reporta que las autoridades de su país confían en que la FIFA mantenga una postura independiente de las decisiones de la AMA.



Una potencia deportiva ensombrecida por casos de dopaje

Rusia, que ha tratado de mostrarse como una potencia deportiva mundial, se ha visto envuelta en escándalos de dopaje desde que un informe de 2015, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje, encontró evidencia del uso masivo de sustancias estimulantes prohibidas, en el atletismo ruso.

Sus problemas por emplear fármacos para potenciar artificialmente el rendimiento de los deportistas han aumentado desde entonces, con muchos de sus atletas marginados de los últimos dos Juegos Olímpicos y el país despojado de su bandera por completo en los Juegos de Invierno de Pyeongchang del 2018, como castigo por los encubrimientos de dopaje, según AMA, patrocinados por el Estado en los Juegos de Sochi 2014.

