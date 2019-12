Una nueva generación de políticos: 9 líderes menores de 40 años que ya mueven los hilos

Sanna Marin se convertirá en la primera ministra más joven del mundo con 34 años. Un ejemplo de una nueva generación de políticos donde destacan nombres como Sebastian Kurz, Alexandria Ocasio-Cortez e incluso Kim Jong-un. Un hecho que demuestra que los nuevos retos del planeta necesitan personas preparadas para las exigencias de la época.

En Finlandia, el partido socialdemócrata, que lidera una coalición de cinco partidos, propuso a Sanna Marin, hasta ahora vicepresidenta y ministra de Transporte y Comunicaciones, como primera ministra del país. Esta decisión llegó después de la dimisión de Antti Rinne, que se vio obligado a dimitir al perder la confianza de sus socios de Gobierno.

La particularidad de este nombramiento reside en que Marin se va a convertir en la primera ministra más joven del mundo a sus 34 años. Un soplo de aire fresco para la política finesa, que coincide con una tendencia general en el resto del planeta, donde se está produciendo un relevo generacional.

Nativos digitales, y con una mayor comprensión del mundo globalizado; los nuevos líderes aprovechan su juventud como virtud. Así lo demuestran estos 9 nombres menores de 40 años:

Sanna Marin (34 años) - Primera Ministra de Finlandia

La próxima semana Sanna Marin se convertirá en la máxima dirigente más joven del mundo. Vesa Moilanen / Reuters

Sebatian Kurz (33 años) - Excanciller de Austria

Sebastian Kurtz, con 31 años, se convirtió en el Canciller más joven de la historia de Austria. Julien Warnand / EFE

El líder del Partido Popular austríaco tiene 33 años y está a punto de recuperar el poder. El excanciller de Austria se convirtió en 2017 en el primer ministro más precoz de la historia del país. De hecho, si hoy continuase en su cargo sería el más joven del mundo; sin embargo, un escándalo de Gobierno hizo que fuese relegado del cargo. En septiembre volvió a ganar las elecciones y, a finales de año, si consigue formar gobierno, podría recuperar su condición de líder mundial más joven.

Oleksiy Honcharuk (35 años) - Primer Ministro de Ucrania

Oleksiy Honcharuk es el primer ministro más joven de la historia de Ucrania. Gleb Garanich / Reuters

La crisis en Ucrania, con el conflicto con Rusia, la Guerra Civil interna y la crisis de legitimidad política, ha tenido como consecuencia una radical renovación en la política. El presidente Volodímir Zelensky tiene 41 años. Joven. Sin embargo, su primer ministro, aún lo es más: Honcharuk juró su cargo en agosto, con 35 años, y siendo uno de los más jóvenes del mundo.

Jacinda Ardern (39 años) - Primera Ministra de Nueva Zelanda

Imagen de Jacinta Ardern después de los funerales por el atentado neonazi contra una mezquita en Nueva Zelanda. Jorge Silva / Reuters

Aunque ya no es la jefa de gobierno más joven del mundo; a sus 39 años es una de las voces de la política que más sensación ha causado en el planeta. Se convirtió en todo un ícono con la respuesta que dio en marzo a los atentados de Christchurch cuando un terrorista de ultraderecha atacó dos mezquitas neozelandesas. Un ejemplo inspirador de reivindicación de la integración y la diversidad que conecta con nuevos tiempos de globalización..

Leo Varadkar (40 años) - Primer Ministro de Irlanda

El primer ministro austriaco Leo Varadkar es el más joven de la historia del país. Stephanie Lecocq / EFE

Fue ministro con 35 años y, en 2017, se convirtió en el Taoiseach (primer ministro) de Irlanda; el más joven de la historia y el primero abiertamente homosexual. Con 40 años y miembro del partido conservador democristiano es un ejemplo de la diversidad de los nuevos tiempos.

Nayib Bukele (38 años) - Presidente de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el máximo mandatario más joven de América Latina. Jason Szenes / EFE

Si se retrocediese en el tiempo unas décadas y se le explica a alguien que un presidente nombraría a su gabinete por Twitter, esto parecería una locura. Esto fue lo que hizo Bukele, en mayo, después de ganar las elecciones en El Salvador y ser el primer presidente que no pertenece a uno de los partidos tradicionales. Con 38 años, ya había sido alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, demostrando que la juventud puede ser un buen argumento para gobernar.

Kim Jong-un (36 años) - Líder Supremo de la República Democrática de Corea

El Líder Supremo de Corea del Norte llegó al poder con 28 años. Shamil Zhumatov / Reuters

La muerte por un paro cardíaco de su padre Kim Jong-il, hizo que en 2012 fuese proclamado máximo mandatario de Corea, con tan solo 28 años. Una juventud que, hoy, con 36 años, no le impide tener una experiencia de 7 años en el cargo, en la que ha tenido la oportunidad de acercar negociaciones con Estados Unidos y reunirse con Donald Trump.

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (39 años) - Rey Dragón de Bhutan

Imagen del 2008, del quinto rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, durante su coronación a sus 28 años. Harish Tyagi / EFE

Trece años en el cargo suelen considerarse para un político, una eternidad y, en el imaginario, se suele relacionar esa longevidad con dirigientes mayores. Sin embargo, el rey dragón de Bhutan, Namgyel Wangchuck, llegó al poder en 2005, y hoy, sigue gobernando con 39 años. Su oportunidad no vino, como en el caso de Kim Jong-un por la muerte del progenitor, sino por la abdicación del padre Jigme Singye Wangchuck, que consideró que su hijo estaba preparado con 25 años para liderar Bhutan.

Alexandria Ocasio-Cortez (30 años) - Congresista de Estados Unidos

Alexandria Ocasio-Cortez es la congresista más joven de la historia de Estados Unidos. Scott Morgan / Reuters

No ostenta un cargo de máximo poder. Pero porque no puede. Estados Unidos no permite un candidato a las elecciones presidenciales hasta los 35 años. Sin embargo, la demócrata Ocasio-Cortez se convirtió en 2018, en la congresista más joven de la historia de Estados Unidos con 29 años. Camarera, mexicana y feminista se ha convertido en todo un ejemplo para la política de los nuevos tiempos.