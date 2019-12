¿Qué esperan del gobierno de Alberto Fernández en el lugar en el que todos votaron por Macri?

En una zona rural de la central provincia de Córdoba todos los votantes pusieron la boleta de Mauricio Macri en la urna. Pero su candidato perdió y ahora miran con temor y expectativa lo que viene.

Anuncios Lee mas

El 27 de octubre fueron a la escuela rural Raúl Augusto Pedernera 40 personas a emitir su voto, todas por Mauricio Macri. Allí al presidente saliente le fue mejor aún que en las primarias del 11 de agosto, cuando uno de los votantes –en la escuela no quisieron revelar quién– optó por el candidato Roberto Lavagna.



En ese centro educativo emitieron su voto ciudadanos de los parajes de General Las Heras, La Arabia y La Cañada, a una media hora en auto de la capital provincial de Córdoba.



Esos parajes rurales, donde habitan unas 300 familias de colonos, contienen pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias y son representativos de todo un sector de Argentina.



Es el corazón rural del país, concentrado en Córdoba y el cordón de provincias centrales, que van de oriente a occidente, a los que se suma la Ciudad de Buenos Aires, donde también venció Macri.



Para estos sectores es tan fuerte el apoyo al presidente saliente como el rechazo por el peronismo y, especialmente, el temor por el regreso al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández (ahora como vicepresidenta de Alberto Fernández, de quien no es pariente), con quien el sector del campo mantuvo una disputa a partir de 2008 por el incremento de impuestos a las exportaciones de granos, denominados retenciones.

Cinco preguntas que deja el resultado de las elecciones en Argentina https://t.co/MmlQwm8ouv pic.twitter.com/Omymd8kceo — FRANCE 24 Español (@France24_es) October 30, 2019

El presidente saliente, Mauricio Macri, se despide de sus seguidores frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina, el 7 de diciembre de 2019. Agustín Marcarian / Reuters

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri (2º L), su esposa Juliana Awada, el presidente electo Alberto Fernández y su compañera Fabiola Yáñez, asisten a una misa en Luján, en Buenos Aires, Argentina, el 8 de diciembre de 2019. REUTERS/Esteban Collazo

"Creo que el colono lo que necesita es que desde el Estado nacional no se le apriete tanto la torniqueta en cuanto a sacar recursos a través de las retenciones", le dijo a France 24 en Español, Nicolás Mansilla, presidente de la Comisión Vecinal de La Cañada."En vez de fomentar que se siembren más hectáreas de trigo o de maíz, si tienen esa idea de seguir apretando al hombre de campo, en vez de producir más van a lograr que produzcan menos o que nos se siembren algunas oleaginosas, porque deja de ser ganancia, es pérdida", agregó.Los Mansilla son varios y muy presentes en la zona.Un hermano de Nicolás, Gregorio Leonardo Mansilla, vive a 500 metros de la escuela, en la vieja casa familiar, rodeado de árboles, gallinas, perros, pavos reales, cerdos y muchos más animales de granja."Fui el primero en votar ese día, llegué a las 9 de la mañana justo y sí, voté por Macri", le dijo a este medio.Lo mismo hizo otro vecino de la zona, Juan Carlos Gobbi, incluso con la esperanza de que se diera vuelta el resultado de las primarias, en las que Alberto Fernández le sacó a Mauricio Macri más de 15 puntos de ventaja."Desgraciadamente no se pudo ganar y bueno, ahora habrá que atenerse a las consecuencias que uno no sabe qué es lo que puede llegar a venir", compartió.La mayoría del país pensó de otra manera, especialmente motivado por la profunda crisis económica en que se encuentra Argentina al final del mandato de Macri, con una inflación por encima del 50%, un desempleo que alcanzó los dos dígitos y, sobre todo, con la pobreza del primer semestre de 2019 en 35,4% de la población y que se espera que en la medición del segundo semestre de 2019 sea aún más elevada.Sin embargo, en esta zona, defienden al saliente presidente, incluso teniendo en cuenta que aunque eliminó las retenciones a la exportación de granos al llegar al poder, volvió a implementarlas –aunque suavizadas– un tiempo después."Yo calculo que el problema de él fue de los asesores que no supieron asesorarlo bien como corresponde", dijo Gobbi.Como ejemplo, hizo referencia a la limitación de compra de dólares, impuesta después de las primarias, que logró frenar el alza del valor de la divisa. "El cepo que hizo", dijo Gobbi, "lo tendría que haber hecho un año atrás, por lo menos, para que la gente no hubiera llegado a lo que ha llegado ahora".Más aún, tanto él como los Mansilla y la mayoría de los habitantes de esta zona volverían a votar por él."Sí, yo voté por Mauricio en esta escuela; y estoy muy feliz y ojalá que algún día vuelva el señor presidente este, porque fue una maravilla para nosotros", le dijo a France 24 Mary Lagostena, vecina de La Cañada.Tan macristas terminaron siendo en estos parajes, que el día en que France 24 en Español visitó el lugar ocurrió algo inesperado, tanto para este medio como para Macri (cuyo equipo explícitamente se había encargado de evitar toda presencia periodística): el mandatario se acercó a la escuela para agradecerles personalmente a los 40 votantes.No quiso confirmar si, como alguno de ellos quieren, volverá a ser candidato en cuatro años."Falta mucho", le dijo a France 24 en Español, "pero lo que sí seguro van a poder volver a votar por los mismos sueños porque no son imposibles y porque nunca más se vuelvan a resignar, que es lo que todos los argentinos hemos decidido, ser fieles con lo que soñamos, con lo que queremos y lo vamos a lograr".Mientras tanto, ¿qué esperan, quienes aquí lo recibieron, del nuevo gobierno de Alberto Fernández?Gregorio Mansilla quiere "que por supuesto que le vaya bien, porque si le va bien al presidente nos va bien a todos los argentinos".Y Juan Carlos Gobbi hizo un pedido: "Que cuide el campo, que es lo que a ellos los va a sacar adelante".Es lógico que sea lo que aquí demanden, en esta zona eminentemente rural.Habrá que ver cuánto consideran en el nuevo gobierno que ese sea el principal sector a apuntalar.