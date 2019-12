Los Globos de Oro anuncia la lista de nominados para la premiación en 2020

Este lunes se conocieron las nominaciones a la edición 77 de los premios Globos de Oro para el cine y la televisión. “Historia de un matrimonio” de Noah Baumbach logró seis nominaciones, mientras que “El irlandés” de Martin Scorsese obtuvo cinco. El próximo 5 de enero de 2020 se entregarán los galardones en Los Ángeles.

Anuncios Lee mas

Lo mejor del cine y la televisión a nivel mundial será premiado dentro de pocas semanas en una ceremonia en Estados Unidos.



En la lista de nominados, que se dio a conocer este lunes 9 de diciembre, la plataforma de videos en línea Netflix dominó con varias de sus producciones, entre ellas “Historia de un matrimonio” y “El irlandés”; también las series “The Crow”" y “Unbelievable”. A estas últimas nominaciones se suma la serie “Chernobyl” del canal HBO.

And the #GoldenGlobes nominees for Best Director, Best Screenplay, Best Original Score, and Best Original Song are... pic.twitter.com/mroSfGZtlq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 9, 2019

Sin embargo, los premios otorgados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood no nominaron este año a ninguna mujer en la categoría de Mejor dirección. Un desaire con las directoras, sin olvidar que la única que se ha llevado este premio en la historia de los Globos de Oro es Barbra Streisand por “Yentl”, hace 35 años.



Según el Washington Post, “la falta de reconocimiento para las mujeres que trabajan detrás de escena no está fuera del carácter de los Globos de Oro, que solo han nominado a cinco directoras en las últimas 76 ceremonias”. Además, Ava DuVernay fue notablemente rechazada este año por su aclamada miniserie “When They See Us”.

Los largometrajes que dominan la lista



El filme “Historia de un matrimonio” de Noah Baumbach arrasó con las nominaciones de los premios estadounidenses. Adam Driver y Scarlett Johansson protagonizan una historia de amor y desamor que logra hablarle a todos aquellos que han vivido una relación intensa.



La película de Baumbach compite en varias categorías y es una de las más aclamadas producciones de Netflix.

La otra más aplaudida, también de la plataforma digital, es “El irlandés”. Martin Scorsese gastó más de 140 millones de dólares en su película, protagonizada por Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci, y en la que narra la historia de Frank Sheerean, un asesino a sueldo relacionado con la familia de mafiosos Bufalino.

Otra producción de Netflix que logró cuatro nominaciones fue “The Two Popes” del brasileño Fernando Meirelles.

Entre las favoritas también están “Once upon a time in Hollywoord” de Quentin Tarantino y “Joker” de Todd Phillips.

Los pesos pesados en la lista de nominados



Trece años después de su último Globo de Oro a Mejor actor secundario por “Dreamgirls”, el actor estadounidense Eddy Murphy vuelve a ser nominado por su trabajo en “Dolemite Is My Name”, una comedia con la que recupera el estilo de cine que le hizo famoso en los años ochenta.



Por su parte, la actriz estadounidense Meryl Streep, obtuvo una nominación como Mejor actriz secundaria por su rol en la miniserie “Big Little Lies”. Con esta, la intérprete suma 31 nominaciones en unos premios que la han galardonado ocho veces.



Otros de los nominados este año son: Jonathan Pryce “The Two Popes"”, Cate Blanchett “"Where'd You Go, Bernadette”, Emma Thompson “Late night”, Kathy Bates “Richard Jewell”, Michael Douglas y Alan Arkin “The Kominsky Method”, Olivia Colman “The Crown”, Nicole Kidman “Big Little Lies”, Russell Crowe “The Loudest Voice”, Helen Mirren “Catherine the Great” y Emily Watson “Chernobyl”.

Here's a full list of this year's #GoldenGlobes nominees! https://t.co/aQ1v13R5lr — Golden Globe Awards (@goldenglobes) December 9, 2019

Con Reuters, EFE y medios locales