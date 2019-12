Escocia y su nuevo grito de independencia a propósito de las elecciones del 12D

🤝 End austerity

🇪🇺 Escape Brexit

🏥 Protect our NHS

🔒 Lock the Tories out of power

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Give Scotland the choice of independence



Together, we can make it happen. #VoteSNP on 12 December. #STVDebate #GE2019 pic.twitter.com/hTGqSRQcTC