Tiroteo cerca de Nueva York tuvo como blanco un almacén kosher, según alcalde

Nueva York (AFP)

El violento tiroteo que el martes dejó seis muertos en Jersey City, cerca de Nueva York, tuvo como blanco un almacén kosher, dijo el miércoles el alcalde de la ciudad donde tuvo lugar el ataque.

El examen de las cámaras de vigilancia en la calle deja claro que los dos sospechosos que murieron en el tiroteo "tuvieron como blanco el almacén kosher" de Jersey City donde otros tres civiles fallecieron, escribió en su cuenta Twitter el alcalde Steven Fulop.

Un detective de la policía, Joseph Seals, fue el primero en morir tras acercarse a los dos sospechosos poco antes, un hombre y una mujer, que estaban dentro de una camioneta de alquiler en un cementerio de esta ciudad de 270.000 habitantes, informaron las autoridades.

Luego los sospechosos condujeron lentamente hasta el almacén kosher, adonde entraron con dos rifles largos y comenzaron a disparar inmediatamente contra civiles, dijo a la prensa James Shea, director de seguridad pública de Jersey City.

"Soy judío y estoy orgulloso de vivir en una comunidad como #JerseyCity que siempre le ha dado la bienvenida a todos", dijo el alcalde Fulop, sin indicar directamente que se trató de un ataque antisemita.

"Es el hogar de #EllisIsland y siempre ha sido la puerta de oro hacia Estados Unidos. El odio y el antisemitismo nunca han tenido lugar aquí en JC y nunca tendrán un lugar en nuestra ciudad", aseguró.

Fulop explicó que dos oficiales que estaban a una cuadra del almacén impidieron que los sospechosos abandonaran el lugar e hirieran a más civiles.

Luego cientos de agentes armados hasta los dientes, algunos de civil y otros uniformados, llegaron rápidamente al lugar, transformando esta área residencial de Jersey City en una zona de guerra.

Dos policías resultaron heridos de bala, así como un civil que pasaba por el lugar.

Fuentes policiales no identificadas citadas por el diario The New York Times dijeron que uno de los sospechosos había publicado comentarios antisemitas y contra la policía en internet antes del tiroteo.

También dijeron que dentro de la camioneta de alquiler de los sospechosos hallaron un manifiesto y una bomba activa de fabricación casera.

- Seguridad reforzada -

La seguridad en el área ha sido reforzada, precisó Fulop.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó el miércoles que la policía neoyorquina también está en "alerta elevada" y que se desplegaron agentes "para proteger sitios claves de la comunidad judía".

Nueva York alberga a la mayor comunidad judía fuera de Israel.

"Trágicamente, esto confirma que un creciente patrón de antisemitismo violento se ha convertido en una crisis para nuestra nación. Y ahora esta amenaza ha llegado a las puertas de la ciudad de Nueva York", alertó De Blasio en un comunicado.

"La historia nos enseña cuán peligroso es este tipo de patrones de odio. Debemos detener el antisemitismo de manera agresiva y decisiva; llamo a todos los neoyorquinos a unirse para eliminar esta amenaza", sentenció.

Los incidentes antisemitas en Estados Unidos se mantuvieron en niveles cercanos al récord en 2018, cuando se registró el doble de agresiones físicas contra judíos que en 2017, según un informe de la Liga Anti-Difamación publicado en abril.

En octubre de 2018, un estadounidense disparó y mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, en el mayor atentado contra la comunidad judía en Estados Unidos.

© 2019 AFP