Argelia: la sombra de la abstención opaca las elecciones presidenciales

Un manifestante sostiene un cartel que dice "No votar", durante una protesta que rechaza las elecciones presidenciales en Argelia. 11 de diciembre de 2019.

Después de dos aplazamientos, los argelinos votan este jueves para elegir a su nuevo presidente. Pero, la mayoría de los votantes parecen decididos a boicotear estas elecciones en un clima de gran controversia.

Anuncios Lee mas

Abrieron las urnas en Argelia, pero nada parece convencer a los argelinos de ir a votar este jueves. Ni los repetidos llamados a ir a las urnas del general Ahmed Gaïd Salah, ni la publicidad política que pasa repetidamente en los canales de televisión públicos del país.



"Organizarán las elecciones presidenciales el jueves y proclamarán a un ganador, pero los manifestantes argelinos seguirán saliendo a la calle el 12, el 13, el 14 de diciembre y los días siguientes", dijo Nadia Salem, miembro del colectivo Free Algeria (Argelia Libre), en una entrevista con France 24. "Estas elecciones no cambiarán nada ya que no tienen legitimidad para el Hirak".



El Hirak es el nombre del movimiento social que sale a manifestarse a las calles todas las semanas en las principales ciudades del país desde el pasado 22 de febrero, y que tumbó al presidente Abdelaziz Bouteflika. "No estamos en contra de la idea de una elección presidencial, pero sí estamos en contra de esta elección en particular”, resumió Salem.



Brahim Oumansour, geopolitólogo y especialista en Medio Oriente aseguró a France 24 que "el movimiento de protesta pacífica podría endurecerse después del nombramiento del nuevo mandatario". El investigador agregó que "se puede esperar que las reivindicaciones se vuelvan más fuertes y que las huelgas se multipliquen".

"Los cinco candidatos apoyaron a Bouteflika"

Después del doble aplazamiento de los comicios presidenciales, primero previstos para el 18 de abril y luego para el 4 de julio, el general Ahmed Gaïd Salah se ha opuesto a cualquier forma de transición, imponiendo una elección que involucra a cinco candidatos promovidos por el ejército. "Todos estos candidatos fueron propuestos por Gaïd Salah. Todos apoyaron al presidente Bouteflika o participaron en su presidencia. ¿Cómo se espera que, una vez elegido, el nuevo presidente disfrute de legitimidad alguna cuando el pueblo argelino exige el fin del viejo sistema?", afirmó Salem.



Hasta la fecha, la única certeza parece ser la gran abstención en estas elecciones, ya que el voto se asemeja cada vez más a un acto antipatriótico. "Tradicionalmente, siempre ha habido una baja participación electoral en Argelia, pero el rechazo masivo de esta elección puede conducir a una participación particularmente baja", afirmó Oumansour.



"Cualquiera que sea la participación, ya sabemos que Gaïd Salah anunciará cifras de participación falsas para coronar la votación", dijo Salem. Según ella, es suficiente ir a los diferentes consulados argelinos en Francia, que abrieron sus puertas desde el 7 de diciembre, para convencerse de ello: "Solo unas pocas personas han viajado a Argelia para cumplir con su trabajo como ciudadanos. Otros votaron porque tenían miedo de no poder regresar al país si no lo hacían, como algunos agentes lo hicieron saber en voz baja".



Votar se ha convertido en un acto antipatriótico

Hay que decir que Gaïd Salah desempeña un rol grande en estas elecciones. Además, no es seguro que las fuertes condenas pronunciadas el martes 10 de diciembre contra dos exprimeros ministros argelinos acusados ​​de corrupción durante la era Bouteflika sean suficientes para revertir la tendencia. "Aunque los argelinos estaban satisfechos con el resultado de este juicio, no le da al Estado una nueva credibilidad, e incluso puede ser contraproducente porque dichas condenas prueban que el Hirak tiene la razón".



Pero, los argelinos que hacen parte del movimiento Hirak todavía tienen esperanza. "No solo salimos a caminar a la calle", concluye Nadia Salem, "los grupos de trabajo se están organizando y están preparando lo que viene, desde la sombra".



Traducción al español del artículo original en francés