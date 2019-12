Atlético y Atalanta completan los clasificados a octavos de la Liga de Campeones

Los rojiblancos vencieron en casa al Lokomotiv de Moscú mientras que los italianos alcanzaron un pase que parecía imposible. Españoles e ingleses cuentan con ocho equipos entre los 16 mejores.

El Atlético de Madrid y el Atalanta se quedaron con las dos últimas plazas a octavos de final que se disputaban este miércoles 11 de diciembre en la Liga de Campeones. Al cierre de la fase de grupos, rojiblancos y ‘nerazurri’ consiguieron dos victorias en dos encuentros que eran verdaderas finales.



El Atlético luchaba con el Bayer Leverkusen por el último billete del grupo D, en donde la Juventus ya se había asegurado la primera posición. Los dirigidos por el argentino Diego Simeone necesitaban ganar para no especular con otros resultados y así lo hicieron.



Fue una victoria por 2-0 ante el Lokomotiv de Moscú en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El marcador lo abrió el portugués João Félix desde el punto de penalti al minuto 17, previo fallo en otro golpe de castigo por parte de su compañero Trippier durante los primeros compases del encuentro. Ya en la segunda parte Felipe puso el 2-0 y los colchoneros sellaban su pase a octavos de final con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas.



Más difícil lo tenía el Atalanta, que no solo tenía que ganar en casa del Shakhtar Donetsk sino que también necesitaba esperar que el Dinamo de Zagreb no se impusiera al Manchester City.

Mykola Matvyenko, del Shakhtar, se muestra decepcionado mientras los jugadores del Atalanta celebran a sus espaldas. Járkov, Ucrania, 11 de diciembre de 2019. Gleb Garanich / Reuters

Finalmente los de Bérgamo golearon por 3-0 con anotaciones de Castagne, Pašalić y Gosens y se quedaron con la segunda plaza del grupo C. El primer lugar fue para el Manchester City, que derrotó al Dinamo de Zagreb por 1-4.



Nunca antes el Atalanta había disputado la Liga de Campeones y ahora puede presumir de debutar con una clasificación a octavos. Se lo puede considerar una hazaña teniendo en cuenta que este conjunto sumó apenas un punto en los cuatro primeros partidos de la fase de grupos.

Dominio de ingleses y españoles entre los clasificados a octavos



Cuatro equipos ingleses y cuatro de la liga española dominan la lista de 16 clasificados a los octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo a nivel de clubes. Al Liverpool, vigente campeón, se suman el Manchester City, el Tottenham y el Chelsea.

Equipos en octavos ✅



¿Quién será el campeón? 🤔#UCL pic.twitter.com/bgpgW1WTsI — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) December 11, 2019



Por la liga española están el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia y el Atlético de Madrid. Son precisamente los representantes de estos dos países los que han levantado este torneo de manera ininterrumpida desde el 2014.

La lista la completan tres alemanes (Bayern, Dortmund y Leipzig), tres italianos (Juventus, Napoli y Atalanta) y dos franceses (Lyon y PSG).



El sorteo de los emparejamientos se realiza el próximo lunes 16 de diciembre en Nyon, Suiza, y los cabezas de serie (con la vuelta en sus estadios) son: Barcelona, Bayern, Juventus, Leipzig, Liverpool, Manchester City, PSG y Valencia.