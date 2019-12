Los sindicatos de Francia mantienen la huelga y avisan: "No habrá tregua por Navidad"

La reforma de las pensiones del Gobierno fue recibida con un rechazo total de los sindicatos, incluido el CFDT, que decidió sumarse a las movilizaciones en el octavo día de huelga general. Por su parte, la CGT avisó de que no habrá tregua por Navidad para protestar contra el fin de los regímenes especiales de pensiones o la subida a 64 años de la edad de jubilación.

Son ya ocho los días de huelga general en Francia y todo hace indicar que todavía estamos en la antesala de una Navidad "caliente" de movilizaciones sociales.

"La huelga continúa y lo lamentamos porque no lo habíamos previsto de esta manera. Nos hemos dado cuenta de que el Gobierno no da su brazo a torcer y, por lo tanto, esto va a durar tiempo. No habrá tregua en Navidad salvo que el Gobierno entre en razón", afirmó este jueves el secretario general del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) de los trabajadores ferroviarios, Laurent Brun, a la cadena de radio France Info.

Esta fue la respuesta generalizada de los colectivos de trabajadores al plan presentado el miércoles por Édouard Philippe, primer ministro de Francia, con el que el Ejecutivo pretende unificar 42 sistemas de jubilaciones en un solo. Una reforma con la que "todo el mundo saldrá ganando", según el jefe de Gobierno.

Pero ni el sindicato más cercano al Gobierno, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), ha entendido la propuesta de Philippe y su líder, Laurent Berger, consideró que se ha "cruzado una línea roja". De hecho, este sindicato apoyaba críticamente al Gobierno hasta ahora, sin embargo, tras el anuncio han decidido sumarse a la huelga general contra la que Macron llamó "la madre de todas las reformas".

Los trabajadores de la compañía de ferrocarril SNCF son uno de los colectivos más reivindicativos de la huelga. Eric Gaillard / Reuters

El Gobierno francés estudia presentar el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones en el Consejo de Ministros el 22 de enero y, a finales de febrero, planea enviarlo al Parlamento.

A pesar de la importancia que le dan al nuevo plan de pensiones, el Gobierno es consciente del peso que tiene la jubilación en la sociedad y, con el objetivo de no reavivar la intensidad que tuvieron las protestas de los chalecos amarillos, el ministro de Economía, Bruno Le Maire tendió la mano a los sindicatos: "Hay lugar para la negociación".

Philippe, también anunció vía Twitter una reunión con los interlocutores sociales, confirmando la postura del Gobierno de que están dispuestos a sentarse en la mesa con los sindicatos:

"Esta mañana tomé nota de la solicitud de algunos interlocutares sociales y, especialmente, de Laurent Berger para organizar una reunión en Matignon. Lo dije ayer: mi puerta está abierta y mi mano tendida".

J’ai noté ce matin la demande de certains partenaires sociaux et notamment de Laurent Berger qu’une réunion soit organisée à Matignon. Je l’ai dit hier : ma porte est ouverte et ma main est tendue. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) December 12, 2019

Una nueva movilización nacional está convocada para el 17 de diciembre

En esta octava jornada de huelga, la mayoría de transportes públicos n París no funcionaban; en Marsella se desarrollaron marchas durante todo el día; y el puerto de Le Havre, el segundo mayor de Francia, amaneció bloqueado por un millar de manifestantes.

En el octavo día de huelga general, sindicatos de obreros y maestros marchan juntos en Marsella, Francia, el 12 de diciembre de 2019. Reuters / Jean-Paul Pellissier

Además, el 17 de diciembre fue convocada una nueva jornada de movilización nacional, la cual será la tercera en menos de dos semanas. Un descontento que se va expandiendo hacia sectores que comúnmente no se movilizan como el Consejo de Colegios de Abogados o los principales sindicatos policiales que amenazan con "endurecer" sus acciones.

¿En qué consiste la reforma?

Se acaban los regímenes especiales: El principal eje del proyecto presentado por el Gobierno francés acabará con los 42 regímenes especiales y formará un único sistema universal. Por lo que un beneficio que tienen determinados gremios, como el de ferrocarriles, de jubilarse de forma anticipada, ya no será posible a partir de 2025.

Sube la edad de jubilación a 64 años: En 2027 la edad de jubilación pasará de 62 a 64 años. Una reforma que irá acompañada de penalizaciones para quienes lo hagan antes y de bonificaciones para quienes se retiren más tarde.

Pensión mínima de 1.000 euros: Todos los que hayan trabajado su periodo de cotización completo (42 años que aumentarán hasta 43) podrán cobrar, a partir de 2022, una pensión de 1.000 euros, mientras que desde 2025, será el 85% del total del salario mínimo vigente. Sin embargo, habrá una regla de oro para que estas no puedan bajar.

Aplicación progresiva: Si todo sigue adelante, la reforma entrará en vigor en 2022 y la primera generación a la que se le aplicará íntegramente el sistema por puntos será la nacida en 2004. Desde 2025 se empezará a aplicar a las generaciones nacidas después de 1975.

Bonificaciones a partir del primer hijo: Por cada hijo, los padres recibirán una bonificación del 5% en puntos para la jubilación. A partir del tercer hijo se añadirá un 2% adicional. Por su parte, también se establece que la pensión de viudedad será de un 70% de los derechos que hubiera tenido la pareja.

Cotización de solidaridad para ricos: Aquellos que tengan ingresos superiores a 120.000 euros deberán pagar una cotización de solidaridad, que no repercutirá en la propia jubilación sino en nutrir la hucha de las pensiones.

Con EFE