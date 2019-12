"Sigo siendo Siya", dice el rugbier sudafricano Kolisi

Anuncios Lee mas

Mónaco (AFP)

"Sigo siendo Siya", dijo a la AFP Siya Kolisa, primer capitán negro de Sudáfrica, equipo campeón del mundo de rugby, asegurando que mantiene la humildad, este jueves en Mónaco, tras ser elegido "Campeón de la Paz 2019" por la organización caritativa Peace & Sports.

. "Preparado para comenzar de nuevo"

"¿Si sigo todavía en una nube? Todavía sigo muy feliz, sí, disfrutando de cada momento, de todas las experiencias, pero estoy ya preparado para comenzar de nuevo y para volver al trabajo. Continúo aprovechando cada día, cada entrenamiento, pero tengo que prepararme bien para la próxima temporada".

. "No solamente deportistas"

"Ser Campeón de la Paz es algo fantástico, es un gran honor y un privilegio para mí. Está bien ver que la gente reconoce a los que aprovechan su voz, que aprovechan esta plataforma (Peace & Sports) para ayudar a los demás, a los que trabajan también fuera del terreno de juego y que sirven de inspiración a los demás. Porque no solamente somos deportistas, podemos hacer mucho también fuera del campo".

. "Siempre he ayudado"

"Siempre he ayudado a la gente de mi comunidad, a mi club, con camisetas, medios de transporte, dinero para comprar comida para los torneos. Siempre he dado también ropa deportiva a las escuelas, tabletas numéricas para que estudien inglés y matemáticas en diferentes lenguas. Vamos también a construir terrenos deportivos en Sudáfrica, un centenar espero, con las empresas que se han comprometido con nosotros. Siempre he hecho eso y espero hacer todavía más gracias a las personas con las que me he reunido aquí en Mónaco".

. "Una nación entera"

"Nos dimos cuenta, nada más poner un pie en Sudáfrica, con toda esa gente en el aeropuerto, de que estábamos muy orgullosos de haber emocionado a una nación entera gracias al deporte. Esto nos recordó que podemos conseguir muchas cosas con el poder del deporte. Se pueden cambiar vidas. Esperamos que esta victoria inspire a la gente de Sudáfrica para hacer bien al país, no solamente en el deporte, y para conseguir que este momento dure".

. "Un deporte de equipo"

"Juego un deporte de equipo, la gente ha tenido un papel muy importante en mi vida. En Japón había otros líderes, así que no quiero que todo el mérito sea para mí, ya que no estoy solamente yo. Están los entrenadores, mis compañeros de equipo, los preparadores físicos. Todo el mundo ha puesto su parte".

. "Un don no te pertenece"

"Dios me ha regalado un don y puedo devolverlo ayudando a los demás. Cuando te regalan un don, no te pertenece. Tienes que aprovecharlo para alcanzar al mayor número posible de vidas".

. "No soy un héroe"

"No sé realmente lo que la gente piensa de mí y no puedo decirles qué deben pensar de mí. Simplemente intento hacerlo lo mejor posible para ayudar, concentrarme en valores que son importantes para mí. No pienso mucho en todo eso porque si empiezas a verte como un héroe, como una persona fantástica, vas a tropezar".

. "Si la gente me ve como un ejemplo..."

"Estoy feliz si puedo servir de inspiración a la gente. Es algo que nunca daré por conseguido. Soy una persona que sigue cometiendo errores. No lo tomo como una presión. Si la gente me ve como un ejemplo, lo valoro. Siento ese cambio a mi alrededor, pero sigo siendo Siya".

© 2019 AFP