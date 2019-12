La extenista italiana Schiavone revela haber superado un cáncer

Anuncios Lee mas

Roma (AFP)

"Sigo respirando": Francesca Schiavone, la extenista italiana que fue campeona de Roland Garros en 2010, anunció este viernes haber "vencido" a un cáncer, en un mensaje en vídeo publicado en Instagram.

"Después de siete u ocho meses de silencio (...) querría compartir lo que me ha pasado. Se me diagnosticó un cáncer. Me sometí a quimioterapia, la batalla fue dura y sigo respirando. He vencido este combate. Ahora, estoy de vuelta", reveló Schiavone.

La milanesa de 39 años no precisó qué cáncer sufría.

Se retiró después del Abierto de Estados Unidos de 2018. En 2011 llegó a subir al cuarto puesto del ránking mundial, unos meses después de su título por sorpresa en Roland Garros.

Schiavone fue al menos cuartofinalista en cada uno de los cuatro torneos del Grand Slam. Durante su carrera ganó ocho títulos, además de tres Fed Cup con Italia (2006, 2009, 2010).

