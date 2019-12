"Tengo derecho a hacer política", dice Evo Morales desde Argentina

El expresidente boliviano ofreció desde Argentina, lugar donde se encuentra en condición de asilado, su primera rueda de prensa. Anunció que trabajará para que su partido logre la victoria en las próximas elecciones, dijo que no será candidato y descartó temerle a la cárcel.

Anuncios Lee mas

Tras casi 14 años en el poder, Evo Morales renunció a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre con la "sugerencia" de los militares de hacerse a un lado en medio de la violencia postelectoral. El ahora exmandatario denunció desde Argentina haber sido presionado tras las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral del 20 de octubre para que dimitiera.

En sus primeras declaraciones públicas desde que llegó a Buenos Aires, Morales señaló que su salida del país fue producto de un "golpe de Estado" y que recibió "presión de las Fuerzas Armadas bolivianas".

"Lamentablemente ni la inteligencia de la Policía ni la de las Fuerzas Armadas nos advirtieron que se venía el golpe", dijo el exjefe de Estado al tiempo que lamentó haber potenciado a las Fuerzas Armadas de su país.

Durante una entrevista, el ministro de Interior del gobierno interino boliviano, Arturo Murillo, señaló que en las "próximas horas" se haría pública una orden de detención contra Morales, una acción con cargos por terrorismo y que se extiende también a quien fuera ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

"Así se manejan las dictaduras. Es presidenta, no es fiscal, no es un juez (…) No me pueden hacer un proceso judicial en este momento y no van a encontrar nada en tema de corrupción. ¡Que me muestren una prueba de que soy dueño o socio de una empresa!", reclamó Morales durante el encuentro con la prensa en la que estuvo acompañado por su excanciller Diego Pary y la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

Morales ofreció todo su apoyo al MAS

Otro punto destacado por Morales es que desea mantenerse activo dentro de su partido Movimiento al Socialismo (MAS). No obstante, volvió a dejar claro que no será candidato en las próximas elecciones.

"No soy un candidato. No lo seré pero tengo derecho a hacer política (…) Mi gran deseo es aportar desde acá a nuestro proceso de cambio en Bolivia", dijo el líder indígena que fue nombrado por el MAS como jefe de campaña.

El expresidente boliviano Evo Morales habla durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 2019. Agustin Marcarian / Reuters

Sobre los comicios por venir, el político boliviano señaló que Luis Arce Catacora, exministro de Economía, y Andrónico Rodríguez, dirigente sindical cocalero, podrían ser sus posibles candidatos presidenciales. "Estoy convencido de que volveremos a ganar las próximas elecciones", dijo Morales aunque por el momento no se conoce la fecha para que los bolivianos escojan un nuevo gobierno.

Morales: "Entiendo perfectamente mi responsabilidad como refugiado"

Sobre su estancia en Argentina, no ofreció mayores detalles y reconoció no saber cuánto tiempo se quedará. No obstante, señaló que en los actuales momentos no cuenta con garantías para regresar a su país.

"Estoy más cerca de Bolivia, muy contento y me siento bien. El domingo en la tarde nos hemos reunido con el presidente argentino Alberto Fernández y la hermana Cristina Fernández (expresidenta y actual vicepresidenta). Recordamos cómo antes trabajábamos", refirió y les agradeció su ayuda.

Agradezco a los hermanos Alberto y Cristina, Presidente y Vicepresidenta de #Argentina, por recibirme y garantizar refugio político. Expreso mi respeto, cariño y admiración por su compromiso con la #PatriaGrande, la verdad y los Derechos Políticos de los pueblos de América Latina pic.twitter.com/8n6hXqQHrm — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 16, 2019

El nuevo Gobierno argentino, que inició funciones el 10 de diciembre, acogió a Morales tras considerarlo como "perseguido político y víctima de un golpe" de Estado.

Sobre la acción, el nuevo canciller argentino, Felipe Solá, reveló que será la Comisión Nacional para los Refugiados, dependiente del Ministerio del Interior, la que debe determinar si acepta dar el estatus de refugiado a Morales. A pesar de ello, adelantó que será aceptado y que "desde el momento que se pide", queda liberado de "cualquier posibilidad de extradición".

"Recibo con mucha responsabilidad las recomendaciones y entiendo perfectamente mi responsabilidad como refugiado en Argentina y esperamos en ese marco cumplir todo lo que dicen las normas argentinas", afirmó Morales.

Con EFE y Reuters